Mahajanga – Une dame séquestre des tortues radiata

Cinq cent quarante trois bébés tortues étoilées vivants et huit morts ont été saisis chez une dame, à Tsararano ambony-Mahajanga, jeudi vers 18h.

Un trafic florissant. Une dame âgée de 45 ans a été placée en garde-à-vue pour détention illégale de tortues, à Tsararano ambony-Maha­janga, jeudi aux alentours de 18h. Cinq cent cinquante et une astrochelys radiata, dont huit déjà morts ont été découverts chez elle lors d’une perquisition. C’est au terme d’un renseignement traité par la gendarmerie que la suspecte, qui abritait des centaines de reptiles endémiques de Madagascar à son domicile, près d’un terrain de foot, a pu être démasquée.

Selon elle, lors de son interrogatoire, ces tortues ont été envoyées comme colis par un proche depuis Toliara, mais elle ignorait qu’il s’agissait de radiata. Enfermés dans des sacs pendant quatre jours et trois nuits de voyage, ces animaux ont été transportés par un taxi-brousse pour que la dame les récupère facilement au parcage, selon les informations recueillies.

Résurgence

La gendarmerie est au cœur de l’investigation et n’a pas beaucoup fourni de détails sur cette saisie record dans le Boeny. Les huit cadavres déjà en état de décomposition ont été enterrés après le constat. Quant aux bébés astrochelys restants, ils ont été gardés dans les locaux de la direction régionale de l’environnement et des forêts (DREF) de Boeny jusqu’à ce que l’enquête soit terminée. «Ils seront transférés au zoo de Mangily, dans le Sud-Ouest après leurs soins par des animaliers», a indiqué un officier supérieur de la gendarmerie.

Le trafic de tortue reprend de plus belle. Au moins, huit cas de saisie ont été enregistrés depuis janvier, soit deux par mois. Ceux du type astrochelys radiata, espèces protégés et menacés d’extinction sont les plus braconnés. Le 10 avril à Betsinjaky-Toliara II, dix mille soixante-treize tortues étoilées ont été également retrouvées séquestrées dans une maison. Trois individus arrêtés ont été renvoyés derrière les barreaux.

Ce commerce illicite a déjà impliqué un assistant parlementaire, comme celui intercepté à l’aéroport international d’Ivato, le vendredi 12 janvier. Cette fois, l’investigation de la gendarmerie de Mahajanga et de la DREF ira plus loin pour parvenir à identifier le magnat de l’affaire. Une action en justice a été engagée. La dame sera bientôt déférée au parquet.

Hajatiana Léonard