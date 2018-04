Mahajanga – Les Journées des écoles FJKM ouvertes hier

Le président de l’Église réformée prône une amélioration de l’éducation, tant dans la forme que dans le fond.

«L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde» ! C’est par cette citation de Nelson Mandela que le président de l’Église protestante FJKM, le pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi a résumé son discours hier, lors de l’ouverture des journées des écoles. Dans son sermon, il a surtout souligné l’importance de témoigner la foi en Jésus-Christ dans la façon de parler et de se comporter dans la vie, selon Jean 15/27a.

«Soyez témoins de Jésus-Christ, de l’amour et de l’amitié, et marchons ensemble main dans la main. Nous sommes chrétiens, c’est pourquoi nous devons vivre notre foi, à travers notre comportement. (…) Vous devez vous pardonner et vous aimer entre pasteurs, directeurs d’école, élèves, fidèles. Nous devons être le modèle de l’amitié, dans la parole et dans le comportement», a-t-il martelé.

Revenant aux choses pratiques, le numéro un de la FJKM annonce que le traitement des enseignants et leurs rémunérations vont être améliorés par l’intermédiaire d’une caisse commune face aux efforts qu’ils prodiguent dans leur mission. Car, les écoles sont les parents de l’Église, la création des écoles ayant précédé celle des édifices religieux, à Madagascar.

Nouvelles démarches

Une amélioration des traitements des directeurs des établissements scolaires sera également apportée, changement initié au niveau du budget de la FJKM, selon la décision prise en octobre 2017.

Les nouvelles démarches de la Direction nationale des écoles (DNE) protestantes sont d’établir un nouveau programme, d’une part, de renforcement des compétences au sein des communautés de pratique d’enseignants, d’autre part, dans celui de développement holistique au sein des quinze établissements de référence ainsi que celui de renforcement de la Direction nationale.

Trente-sept directions des écoles sont regroupées au niveau des trente-sept synodes régionaux sous la tutelle de la DNE de la FJKM. Le président du Comité de célébration du 50e anniversaire de l’Église réformée, Marc Ravalomanana, et son épouse ont été présents à la cérémonie.

Le vernissage de l’exposition sur la Direction nationale et les 37 directions a succédé à l’office de célébration. Des concours de verset biblique, de dictée ainsi que des compétitions sportives et culturelles sont prévues au programme pendant trois jours.

Vero Andrianarisoa