Infrastructure routière – Faratsiho-Sambaina en réhabilitation

Les travaux de bitumage d’un tronçon de la Route nationale secondaire 43 ont été lancés hier. Un désenclavement pour cette partie de Vakinankaratra.

Enjeux économiques importants. Le désenclavement de cette localité de la région Vakinankaratra permettra de la relier à deux autres régions, Itasy et Bongolava. En piteux état depuis près de trente ans, les habitants ne peuvent que se réjouir de cette réhabilitation. Faratsiho-Sambaina est inaccessible en période de pluie. Des habitants témoignent mettre 13 heures de temps pour arriver au goudron de la RN7 et poursuivre ensuite les 37km reliant ce point de Sambaina à Antsirabe. « Cela a toujours été un calvaire d’emprunter cette portion de route, mais nous sommes contents de voir que des engins sont déjà sur place pour réellement démarrer la réhabilitation », racontent-ils. «En plusieurs endroits de la RN43, la route ressemble plutôt à une rizière, avec de la boue comme revêtement de la chaussée. La circulation des personnes et des biens est difficile», indique un confrère.

À plusieurs endroits, même les camions ne peuvent pas passer. Le frais de transport au départ de Faratsiho pour Antsirabe atteint actuellement 10 000 ou 12 000 ariary. Sans compter les passages dans la boue et les transbordements en période de pluie. Faratsiho, pourtant, est un district à forte potentialité agricole notamment en pommes de terre, carottes et fruits de saison, mais peine à les écouler. Cette partie de la région Vakinankaratra constitue, par ailleurs, un pôle touristique non-négligeable, mais longtemps inutilisé. «Cette circulation des biens et des personnes, n’a pas fait développer cette localité», admet le maire de Faratsiho, hier lors du lancement officiel des travaux par le président de la République, Hery Rajaonari­mampianina.

Développement

Les travaux de réhabilitation de la route Faratsiho-Sambaina sont prévus commencer la semaine prochaine pour une durée de dix-huit mois. Cette portion de 51 km de la RNS 43 (route nationale secondaire 43) reliant Faratsiho à Sambaina a obtenu un financement de 25.5 millions de dollars soit près de 67 milliards d’ariary de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et le fonds saoudien. L’État malgache est indiqué apporter 10% de contribution dans ce montant total des travaux de réhabilitation. Les quatre kilomètres reliant Ambohibary à Ampetsa­petsa vont également être goudronnés.

La réhabilitation de ce tronçon à enjeux économiques importants pour la région Vakinankaratra, inclut des travaux de bitumage, des ouvrages d’assainissement et la mise en place de ponts et de dalots. «Ce sera une route de qualité, prévue durer» assure le chef de l’Etat. «Soavinandriana-Sambaina deviendra un axe routier de grande affluence comme je l’ai annoncé il y a un an et demi», poursuit-il. Les travaux seront assurés par SMATP, CRBC et l’Auto­rité routière de Madagascar. La longueur totale de la RN 43 reliant Soavinandriana, (région Itasy) à Sambaina est de

132,4 km. Les travaux d’amélioration du tronçon Soavinandriana et Faratsiho, ont déjà débuté en 2013 et se poursuivent.

Mirana Ihariliva