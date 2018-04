Administration publique – De nouveaux agents opérationnels

L’administration publique prend un nouveau souffle. La sortie de trois cent trois professionnels va réformer la gouvernance.

Nouveaux assistants, adjoints et contrôleurs opérationnels. L’Institut national de formation administrative (INFA) a sorti hier, au Palais des sports et de la culture Maha­masina, la vingt-septième promotion, baptisée « Respect, abnégation, intégrité au travail » (Raitra), parrainée par Jean de Dieu Maharante, ministre de la Fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail et des lois sociales. Trois cent trois adjoints d’administration, assistants d’administration, adjoints techniques de la statistique, contrôleurs du commerce et de la concurrence et contrôleurs de travail. Ces professionnels ont poursuivi une étude de deux ans et entrent immédiatement en fonction après l’obtention de leurs diplômes.

« Il existe un grand écart entre l’administration dans le secteur public et privé. L’INFA est une école d’application pour rôder les agents. Ce qui implique plus de pratique et des bases théoriques estimées à 30 % », a fait savoir Jean Davidstor Botonoasy, directeur général de l’institut. Ce dernier a souligné que les candidats intéressés peuvent soumettre leurs dossiers au titre d’un concours direct ou professionnel. « Une manière de préparer un agent pour une promotion interne », a-t-il précisé. Jusqu’ici, l’INFA est l’unique institut qui accueille des candidats détenteurs du Brevet d’études du premier cycle, qui après la réussite de leur examen, deviennent des délégués d’arrondissement.

Innovation

Le parrain de « Raitra » n’a pas omis de rappeler à ses filleuls l’importance de leur mission au niveau de leurs domaines respectifs.

« Que vous soyez le repère et la lumière de la fonction publi­que », a-t-il souligné. Pour ce ministre, le redoublement zéro n’est pas un objectif. Il a clairement avisé les responsables de l’institut de notifier un redoublement pour ceux qui reçoivent de mauvaises notes et disent « Qui aime bien châtie bien ».

L’institut collabore étroitement avec l’École nationale de la statistique et des économies appliquées de Côte d’Ivoire. Aucun professeur malgache ne touche aux copies des adjoints techniques de la statistique. Des enseignants d’Abidjan se chargent de la correction, une preuve de niveau vertueux attribué à l’INFA qui célèbre cette année, son cinquante-cinquième anniversaire.

Cette année, l’administration publique innove. Lors de la rentrée solennelle le 11 juin, l’institut accueillera, pour la première fois, des impétrants des ministères de l’Environnement, de l’écologie et des forêts, de l’Agriculture et de l’élevage, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que du Tourisme.

Farah Raharijaona