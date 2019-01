Rugby – Préparation – Les Makis en vadrouille à la Réunion

L’équipe nationale malgache de rugby ira à la Réunion. Ce voyage lui permettra de réaliser des matches de préparation en vue des Jeux olympiques.

Préparation oblige. Ayant comme ambition de disputer dans quelques mois les qualifications en vue des Jeux olympiques de 2020, l’équipe nationale malgache de rugby à VII a démarré sérieusement son regroupement.

Au niveau de la direction technique nationale de Malagasy Rugby, on a annoncé la tenue d’une préparation qui passera par une série de matches amicaux qui se jouera du 13 au 16 février prochain à la Réunion. La délégation malgache, qui fera le voyage à la Réunion comptera quatorze joueurs, un manager, un entraineur et un médecin.

« Le fait d’aller chercher des matches à l’ile de la Réunion veut tout simplement dire que les Makis ont soif d’expérience et se donnent les moyens d’entamer au mieux les matches de qualifications en vue des Jeux olympiques de 2020. On attend impatiemment le calendrier de ces qualifications mais déjà, on aura une première évaluation après le périple réunionnais qu’ils vont pouvoir faire avec l’aide de Malagasy Rugby ainsi que les responsables réunionnais », rappelle Antsoniandro Randria­norosoa, directeur technique nationale de Malagasy Rugby.

Recensant des joueurs d’envergure, les matches que joueront les Makis à la Réunion constituent une vraie évaluation du niveau actuel de la sélection malgache. Une sélection rajeunie a l’instar de Nantenaina Rakotondrasoa (20 ans) et de Fanomezantsoa Robel Rasoloniaina (22 ans). Les plus vieux, mais assez expérimenté ne sont autres que Tinella Tsivery Rabemananjara et Lantosoa Randriambololona qui ont tous les deux vingt neuf ans ainsi que Herizo Soloniaina Rasoanaivo (30 ans).

En attendant le départ, les joueurs sont en regroupement sous la houlette de l’entraineur Alain Randriamihaja.

La délégation malgache

Maminandrasana Solomampionona

Tinella tsivery Rabemananjara

Tongasoa pascal Rakotobe

Andoniaina safidy Rafararano

Onitriniaina lahatra fiononana Ramamonjisoa

François Mbolaharison

Fanomezantsoa Robel Rasoloniaina

Tanjona Randriamanantena

Nantenaina Rakotondrasoa

Hery nantenaina Rakotomanalina

Lantosoa Randriambololona

Toky herisolo judicael Ramangatiarison

Francklin borgia Rabenarivo

Soloniaina herizo Rasoanaivo

Antsoniandro Randrianorosoa (Manager)

Alain Randriamihaja (Entraîneur)

Laurent Simon Ranaivoarivelo (Médecin)