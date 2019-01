Jao’s pub – Vaiavy Chila envoûte les noctambules

Une prestation mouvementée à couper le souffle en compagnie de la reine du kawitry et princesse du salegy. Vaiavy Chila a fortement impressionné dans la soirée du 25 janvier à Ambohipo.

Un rendez-vous incontournable tant attendu par de nombreux inconditionnels après l’absence de la super star de la région Sofia, sollicitée à animer les fêtes de fin d’année en France et en Belgique. Finalement, les fêtards ont été bien servis et gâtés à l’issue de cette première rencontre de l’année avec leur vedette préférée. Dans l’ensemble, c’était une soirée synonyme d’un réveillon et de présentation des vœux pour la nouvelle année avec les fans locaux. Avec Vaiavy Chila en super forme à l’animation, le résultat à la fois positif et prometteur, est tout à fait logique et normal. Une ambiance délirante dans une salle pleine à craquer. C’est ce que les fidèles noctambules présents au Jao’s Pub à Ambohipo, ont vécu dans la soirée du 25 janvier, à travers la fameuse formule « Ambiance de retour de France ».

La dynamique formation a entraîné l’assistance en effervescence par le biais d’une musique excitante et envoûtante. Classée dans le rang d’une véritable machine à jouer, Vaiavy Chila, bien entourée de ses remarquables musiciens et ses talentueux choristes, sans oublier son effectif de danseurs et danseuses compétents et performants, a ravi tout au long de la soirée.

Quelle énergie ! Quelle endurance ! Quel dynamisme ! Bref, toute l’équipe est dotée d’un potentiel inégalé pour distraire au plus haut degré et partager le meilleur d’elle-même. Outre la magnifique performance vocale de Vaiavy Chila et la superbe contribution du chœur, bien combinée avec les sonorités instrumentales, la prestation chorégraphique a été également à la hauteur des attentes des fidèles fans et supporteurs présents à Ambohipo. Ceux-ci ont manifesté un sentiment de satisfaction et de soulagement.

Expérience

Forte de son dernier succès intitulé « Tsy ambelako hampirafy anao », une fusion afrobeat-décalé, très appréciée par bon nombre de mélomanes, Vaiavy Chila s’est toujours démarquée par son expérience en matière d’animation. Sachant davantage améliorer son niveau, cette auteure-compositrice-interprète d’exception, parvient à garder son rang parmi les têtes de peloton avec Stéphanie, Black Nadia, Tence Mena, Dah’ Mama, Sisca, Taa-Tense, Jirah, Farah John’s…!

Qualifiée dans le rôle d’un commandant de bord à la fois expérimenté, compétent et performant, ce leader de groupe sait où elle va et comment gérer son équipe, sans aucune crainte de défaillance. «Son étiquette musicale s’est améliorée au fil des années. Toujours soucieuse de l’avenir de sa présence dans le showbiz, elle a déjà pensé à la préparation de sa relève. Elle vient d’étoffer son effectif d’une nouvelle génération de jeunes artistes émergents bourrés de talents. Il leur faut tout juste un meilleur encadrement, pour réussir et briller à leur tour, dans la suite de leur carrière », a précisé un grand admirateur de longue date de Vaiavy Chila. Entre temps, les tubes Malomalo, Amboara prix, Lavitry, Nagnaia, Nagnino anao ravady, Hagnarza- bady… confirment l’originalité de cette chanteuse-danseuse aux huit albums, souvent sollicitée au niveau national (Festivals, Animations Bals, Cabarets, Concerts…), régional (Mayotte, Grandes Comores, La Réunion) et international (France, Belgique).

