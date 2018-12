Promulgation de la loi des finances – La HCC donne son feu vert

À défaut d’accord entre les Parlementaires sur la loi des finances initiale 2019, le conseil des ministres a légiféré par ordonnance.

Madagascar ne connaîtra pas de shutdown. A la veille de Noël, les juges constitutionnels ont donné leur feu vert pour la promulgation de la loi des finances 2019. Dans sa décision, La Haute cour constitutionnelle (HCC) a déclaré la Loi des finances 2019 conforme à la Loi fondamentale. Prise en conseil des ministres le 17 décembre, l’ordonnance n° 2018-001 portant loi des finances 2019 doit passer à une contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation. Ainsi, Rivo Rakoto­vao, président de la République par intérim, a saisi à cet effet la HCC. Après délibération, les hauts conseillers ont décidé que « les dispositions de l’ordonnance(…) portant loi de finances pour 2019 sont conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation ».

Déposé à l’Assemblée nationale le 29 octobre, le projet de loi des finances initiales 2019 n’a été voté par les députés que le 27 novembre, campagne électorale oblige. À l’issue de la première lecture, les locataires de la Chambre basse ont apporté une série d’amendements. Il s’agit entre au­tres de l’augmentation des fonds alloués au Comité local de développement à 400 millions d’ariary par district, la baisse de 50 milliards d’ariary de la subvention pour la Jirama, la réduction à 5% des droits d’accises sur la téléphonie mobile et le transfert de données.

Ces amendements, lors de la séance du 10 décembre, ont été rejetés par le Sénat et sont passés en seconde lecture à l’Assemblée nationale le 13 décembre. En raison du délai trop court, le Sénat n’a pu effectuer une seconde lecture.

Promulgation

Devant l’urgence de la situation, le conseil du gouvernement extraordinaire à Mantasoa a décidé de recourir aux prérogatives de l’article 92 de la Constitution. Ainsi, une ordonnance dans ce sens a été prise le 17 décembre par le conseil des ministres. Après contrôle de constitutionnalité, la HCC a autorisé la promulgation de la loi des Finances en retenant l’amendement proposé par le Parlement, « relatif à l’institution des droits additionnels dans le cadre de l’application des mesures correctives commerciales n’affectant pas l’équilibre budgétaire et en respect de l’alinéa 8 de l’article 92 de la Constitution ».