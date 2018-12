ONG Sarobidy – Vingt ans de lutte contre le travail des enfants

Vingt ans dans la lutte contre le travail des enfants. Après Itasy, Amoron’i Mania et Analamanga, l’ONG Sarobidy a décidé d’étendre ses activités dans le Vakinan­karatra en travaillant dans la commune rurale d’Andrano­manelatra, district d’Antsirabe II, et dans la commune urbaine d’Antsirabe, depuis quelques années.

En concentrant ses actions sur la lutte contre le travail des enfants, l’association initie diverses activités ayant trait à cette lutte, comme la scolarisation, la formation professionnelle et l’appui des parents afin de les aider à améliorer leurs ressources financières. Ainsi, 1 670 enfants et jeunes menacés par le travail ont été identifiés et ont pu être scolarisés, grâce à l’intervention de cette association. Trois cents adultes ont bénéficié d’activités génératrices de revenus, menées par l’ONG Sarobidy, dont l’agriculture et l’élevage ainsi que l’artisanat et le petit commerce.

« Grâce à cet appui, les parents ont pu améliorer leurs revenus, principal garant de l’éducation scolaire des enfants », note, Lalaina Razanapera, coordinatrice de l’ONG Sarobidy.

Un centre de formation professionnelle a été ouvert, l’année dernière à Antsirabe. La sortie de la première promotion coïncide avec la célébration du 20e anniversaire de l’ONG Sarobidy, le vendredi 14 décembre. Formés en bâtiment ou en secrétariat, les trente-huit jeunes de la promotion « Misandratra » ont reçu un certificat

représentant la clé pour leur insertion professionnelle.