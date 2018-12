OLOMBELO RICKY – Communiquer pour viser l’international

Le week-end dernier, fraichement rentré d’une tournée européenne, Olombelo Ricky revient sur cette année qui fut artistiquement enrichissante pour lui.

Toujours aussi dynamique. Olombelo Ricky s’est particulièrement surpassé cette année, en ayant comme à l’accoutumée réjoui ses fans nationaux, mais aussi internationaux.

Le week-end dernier, Olombelo Ricky accompagné de ses fidèles musiciens, a enivré le tout Piment Café qui célébrait ses 15 ans d’existence pour l’occasion. Ce qu’il poursuit ce vendredi à partir de 20h en enchantant cette fois la scène du Fatapera Antaninarenina, qui célèbre pour l’occasion une bonne dizaine d’années d’existence aussi. Des scènes artistiques, il en a d’ailleurs vu émerger beaucoup des quatres coins du globe, car Olombelo Ricky c’est désormais 40 ans de musique et d’échanges artistiques aussi. « C’est toujours un privilège pour moi de chanter et de faire vibrer chaque scène sur laquelle je joue. Ceci-dit, plus qu’auparavant, je tiens à insister sur le fait qu’il nous faut désormais accentuer nos efforts pour renforcer la communication de la musique malgache sur le marché international » confie Olombelo Ricky.

En guise de bilan de cette année, il relève donc l’importance de mieux inciter les Malgaches à consommer les créations musicales nationales et à faire valoir nos artistes. Lui qui depuis 40 ans maintenant a su se forger une renommée à l’international et qui souhaite l’épanouissement de notre musique dans ce domaine.

Perspectives

Depuis le mois d’avril, Olombelo Ricky a entreprits sa tournée intitulée « Izy indrindra » en hommage à sa mère, une tournée qu’il a emmenée à la fois au pays qu’à l’extérieur. Après, il délecta ses inconditionnels de sa grande messe traditionnelle du « Manal’Azy » à Antsaha­manitra au mois de septembre. Depuis, Olombelo Ricky et ses musiciens ne cessent d’enchainer les dates et ce, jusqu’au terme de cette année. « On ne s’endort pas sur nos lauriers, car on peaufine déjà plusieurs projets actuellement. Entre autres, un nouvel album, mais surtout la fondation d’une plateforme d’artistes et d’acteurs culturels qui se nomme Connection Features Madagascar. Il s’agit là d’un projet à travers lequel on contribuera à mieux travailler sur l’épanouissement de cette communication culturelle à l’international justement, on établit donc un genre de réseau avec » souligne-t-il. En outre, c’est au mois de mars 2019 que Olombelo Ricky débutera la célébration de ses 40 ans de musique avec à la clé un

nouvel album dont les titres « Ao tsara » et « Masoandro mody » sont issus. Lui qui compte déjà plus d’une bonne dizaine d’opus à son actif, promet encore d’émerveiller le public de ses mélodies. Olombelo Ricky qui se plait d’ailleurs toujours à surprendre ses fans. Notamment en ayant apporté des petites touches rock à ses interprétations, mais aussi en reprenant à sa manière des morceaux de Jaojoby, de Doc Holliday et de Ramy Franck lors de ses concerts. Avec toujours comme objectif de valoriser notre culture au plus grand nombre, l’artiste nous souhaite déjà une année prospère à tous, « Ampitiavana be ! ».