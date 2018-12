Football – Jeune Afrique plébiscite Madagascar

La sélection malgache fait partie du top 5 du classement 2018 des meilleures nations africaines, publié hier par Jeune Afrique.

Le média de référence Jeune Afrique a publié son classement des meilleures nations africaines, hier. Madagascar y figure bien évidemment, après avoir été le premier pays à décrocher son ticket pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

La Grande île occupe la cinquième position, ce qui constitue une véritable marque de reconnaissance des performances de la sélection malgache. « Avec la Mauritanie, Madagascar sera l’un des deux petits nouveaux à disputer la phase finale de la CAN. Les deux victoires obtenues face à la Guinée équatoriale (1-0, 1-0) et le point pris à Antana­narivo contre le Sénégal (2-2) ont largement suffi au bonheur des insulaires », peut-on lire dans l’article publié hier sur le site web de Jeune Afrique.

« Nicolas Dupuis, leur sélectionneur français, a permis à son équipe de progresser, comme son classement de 2017 (18e) l’avait déjà suggéré. Les Baréa sont même devenus attractifs, puisque le défenseur de Lyon Jérémy Morel est venu les renforcer », poursuit JA.

Le Maroc domine le classement 2018. Tandis que le Nigéria et le Sénégal complètent le podium. Devant Madagascar, l’on retrouve la Mauritanie, l’autre Petit Poucet du continent qui sera présent à la prochaine édition du sommet continental.

Grandes nations

Grâce à la qualification historique des Barea, la Grande île se permet de griller la politesse à de grandes nations du football africain comme la Tunisie, la Côte d’Ivoire ou encore l’Égypte.

Madagascar est sous le feu des projecteurs depuis le mois d’octobre. Et l’équipe nationale malgache pourrait encore s’adjuger une autre reconnaissance dans deux semaines. Ce sera à l’occasion de la cérémonie de remise des prix CAF Awards, le mardi 8 janvier à Dakar, au Sénégal. Elle fait partie des finalistes pour le titre de meilleure sélection de l’année.

Le classement 2018

1. Maroc ; 2. Nigeria ; 3. Sénégal ; 4. Mauritanie ; 5. Madagascar ; 6. Tunisie; 7. Côte d’Ivoire ; 8. Egypte ; 9. Mali ; 10. Guinée ; 11. Ouganda 12. Algérie ; 13. Kenya ; 14. Angola ; 15. Ghana ; 16. Burundi ; 17. Cameroun ; 18. Afrique du Sud ; 19. Burkina Faso; 20. Zimbabwe ; 21. Comores ; 22. Libye ; 23. Liberia; 24. Bénin; 25. RD Congo ; 26. Namibie ; 27. Gabon ; 28. Cap Vert ; 29. Congo; 30. Zambie et Centrafrique ; 32. Guinée-Bissau ; 33. Mozambique. 34. Togo; 35. Tanzanie ; 36. Lesotho ; 37. Gambie ; 38. Soudan ; 39. Niger ; 40. Rwanda; 41. Botswana ; 42. Ethiopie ; 43. Swaziland ; 44. Île Maurice ; 45. Malawi ; 46. Seychelles ; 47. Guinée Equatoriale ; 48. Sierra Leone ; 49. São Tomé-et-Principe ; 50. Soudan du Sud

Non classés : Tchad, Somalie, Érythrée, Somalie, Djibouti (aucun match joué).