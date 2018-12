épidémie – Les nouveaux cas de rougeole diminuent

Dix semaines après le début de l’épidémie de rougeole, le nombre des nouveaux cas répertoriés commence a diminuer. La maladie continue, toutefois, à se propager.

Les plus importants cas de rougeoles sont enregistré à la quarante-huitième semaine, de cette année. Près de trois mille cas sont répertoriés entre le 26 novembre et le 2 décembre au niveau national, selon la figure de la recrudescence des cas de rougeole, envoyée par le ministère de la Santé publique, hier. Depuis, le nombre des nouveaux cas a diminué. Selon cette figure, un peu plus de deux mille cas sont recensés dans la semaine du 3 décembre et autour de mille huit cent cas, dans la semaine du 10 décembre. Les chiffres ont encore baissé dans la semaine du 17 décembre.

«Nos interventions ont porté leurs fruits », se félicite un responsable auprès de ce ministère de la Santé publique. « Nous avons fait notre possible pour isoler les malades hospitalisés (ndlr : le virus de rougeole se transmet par les gouttelettes de salive ou les sécrétions du nez), mais aussi, pour renforcer les actions de sensibilisation», rajoute cette source. Quelques médecins dans la ville d’Antananarivo confirment cette baisse des cas de rougeole traités.

« Il y a encore des malades, mais ils ne sont plus aussi nombreux qu’il y a quelques semaines », lance un médecin de la capitale.

Une nouvelle campagne

Toutefois, nous ne sommes pas encore sortis d’affaire. Quinze mille quarante neuf cas de rougeole ont été notifiés dans quarante huit districts, selon la situation épidémiologique de la rougeole du 1er octobre au 21 décembre. Avant le 10 décembre, le ministère de la Santé publique a rapporté dix mille trois cents cas dans quarante quatre districts. La maladie continue, alors, à se répandre dans d’autres districts. Et dans la capitale, où près de 60% des cas sont enregistrés depuis le début de l’épidémie, le virus de la rougeole continue à se transmettre. Dans un lycée privé à Analamahitsy, sur la vingtaine d’élèves de la classe de Terminale C, il n’y avait plus que six élèves présents, avant les vacances de Noël. « Victimes de rougeole, ils sont interdits de classe pendant quinze jours, pour éviter de contaminer les autres », explique la mère d’une victime. Dans le Collège d’Enseignement général à Antanimbarinandriana, « un à deux élèves par classe ont été absents », à la dernière semaine de la première période de cette année scolaire.

à Ambohidratrimo, le directeur d’un centre de réinsertion sociale témoigne que vingt-et-un enfants pris en charge dans ce centre ont été touchés par la maladie et treize d’entre eux ont été hospitalisés, ce même mois. Le ministère de la Santé publique prépare une autre campagne anti-rougeole pour immuniser les enfants contre cette maladie. Une partie des commandes passées pour cette campagne sont déjà arrivées à bon port.