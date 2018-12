Douane – Les transitaires mis au pas

Gabegie et fausses déclarations sont monnaie courante dans le commerce trans-frontalier. Des mesures seront mises en place prochainement pour y remédier.

Sécurisation. C’est dans cet ordre qu’une mesure de renforcement de la politique de lutte contre la fraude douanière sera appliquée à partir du premier janvier prochain par le ministère des Finances et du budget. Un tout nouveau système d’encadrement du métier de transi-taire par la douane a été mis en place pour assainir et responsabiliser le métier où, depuis un certain moment, règne un laxisme grandissant. Pourtant, un texte de loi a déjà vu le jour, réglementant la profession des transitaires et qui stipule la mise en application d’une décision ministérielle portant précision sur les infractions engendrant la suspension ou le retrait d’agrément.

« Ce sont des sanctions dont l’objectif est avant tout de professionnaliser le métier de commissionnaire en douane et de transit-maison. En effet, le privilège de dédouanement attribué aux transitaires, étant une affaire de professionnels, cela implique de leur part une responsabilité solidaire avec les clients, à l’égard de l’administration.» annonce la direction générale des douanes. De leur côté, les premiers concernés rechignent à entrer dans les rangs et suite à des négociations en cours depuis 2015, la décision ministérielle a été suspendue pour aboutir à une convention entre les deux parties basée sur un système de permis à points. L’idée étant de rehausser le niveau de professionnalisme de tous les auxiliaires en douanes.

Réticences

« Cette réglementation est tout ce qu’il y a de plus logique. Cependant, comme les dialogues et les compromis ont été entrepris dans les procédures de négociation, il serait intéressant pour l’administration de revoir les barèmes de taxations pour que les transitaires ne soient plus tentée d’user des FDV et des FDA (fausse déclaration de valeur et fausse déclaration d’article) » souligne un transitaire souhaitant garder l’anonymat. Ce dernier qui enchaîne que « le taux de taxation pour un conteneur équivalant à vingt pieds, affiche à peu près un minimum de dix millions d’ariary de taxe. Dans le cas où la valeur réelle du contenu est en deçà de la taxe, il en résultera tout bonnement un gros manque à gagner pour les auxiliaires des douanes et les opérateurs ».

Malgré cela, ces professionnels devront bientôt se plier à ces textes. Ainsi, les transitaires et l’administration douanière se sont accordés sur le fait que la récidive de délits sera notée sur une échelle de points entre 08 à 16, calculés à partir de quatre critères basés sur une moyenne nationale, que tous les points de pénalité pour une année N d’évaluation seront remis à zéro au début de l’année suivante N+1 et conséquemment, il adviendra l’arrêt des sanctions au terme de l’année N sauf si le transitaire a fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément au cours de ladite année.

Enfin, le montant du droit compromis pour être qualifié de délit grave passible de retrait d’agrément a été rehaussé à quatre cent millions d’ariary et concerne exclusivement les fausses déclarations d’espèces et les fausses déclarations de quantités constatées aux frontières et en circulation, y compris ceux combinées avec d’autres types de délits. Des réglementations qui seront en vigueur à partir du premier janvier de l’année prochaine.