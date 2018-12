Ambodin’’Isotry – Un incendie spectaculaire fait des ravages

Un embrasement dévastateur s’est déclaré hier vers 14h 20 à Ambodin’Isotry. Les commerçants du quartier se sont trouvés dans la confusion totale.

Sinistre. Le feu ravageur a fait des dégâts, hier dans l’après-midi à Ambodin’Isotry. En fait, une colonne de fumée noire et épaisse a commencé à se dégager des maisons au deuxième plan par rapport à la route traversant le marché, vers 14h 20. Selon des habitants, les flammes sont parties d’un logement construit en bois alors que ses locataires étaient absents. L’origine du feu reste encore indéterminée. « D’abord, nous avons senti une forte odeur de brûlé, à part des déflagrations qui nous ont affolés. Puis, nous nous sommes immédiatement efforcés de sortir les meubles, télé, couvertures, vêtements et tout ce que nous avons pu récupérer », a soupiré un père de famille dont la maison a été réduite en cendres.

Durant cet embrasement, une femme a réussi à sauver ses deux enfants malgré les fumées suffocantes qui ont envahi les issues. Un quinquagénaire engourdi, extrait de chez lui, a été porté loin des bâtiments en feu. Une dame s’en est sortie avec une égratignure au dos pendant qu’elle s’est extirpée de sa maison. « Nous avons presque tout perdu», a raconté une mère de famille avec des larmes dans la voix.

Dispersion

Les dégâts matériels s’élèvent à des millions d’ariary, mais aucune perte en vie humaine n’a heureusement été déplorée, selon les informations des sapeurs-pompiers. Les sinistrés ont pro- visoirement été relogés chez leurs proches respectifs.

Des milliers de personnes, habitants du quartier, badauds et commerçants, se sont dispersés dans la confusion totale en entendant des explosions de compteurs de la Jirama et les rugissements de l’incendie. Alertés, des sapeurs-pompiers avec trois fourgons pompe-tonne sont intervenus. Ils sont arrivés un peu tardivement à cause d’importants bouchons, comme l’a indiqué le commandant Randrianarisoa, de l’organisation des secours à Tsaralalàna. Une fois sur place, ils ont utilisé une bouche d’incendie à proximité et une autre un peu plus loin, branchées avec des longs tuyaux pour arroser les périmètres. Une quinzaine de bâtiments détruits ont entièrement été déblayés dans la soirée.

Des policiers du commissariat des 67 ha renforcés par le service anti-gang (SAG) ont été déployés sur les lieux au cours de l’opération d’extinction, pour assister les victimes et sécuriser les magasins contre les profiteurs. La circulation sur cet axe a été fermée.