Taekwondo – Rivo Rakotobe promu 4e dan kukkiwon

L’ancien DTN et actuel président par intérim de la Fédération malgache de taekwondo vient de recevoir son diplôme de 4e kukkiwon. Il a passé ses examens en Corée du Sud.

Un haut gradé de plus. Le président par intérim de la Fédération malgache de taekwondo, Rivo Joachin Rakotobe a obtenu son diplôme de 4e dan kukkiwon fin août. Il a passé ses examens en Corée du Sud, pays d’origine du taekwondo.

« C’est plutôt un examen de mise à jour car j’ai personnellement constaté beaucoup de modifications de techniques et surtout des mouvements en armement pour ne citer que cela », souligne Rivo Rakotobe au retour du séminaire auquel il a assisté le 20 août avant de passer les différents examens. Ce dernier a fait une demande spéciale pour passer des examens de passage de grade officiel auprès de la Fédération mondiale.

Cette instance internationale lui a proposé deux choix , l’envoi d’un expert examinateur dont le déplacement serait pris en charge en intégralité par le demandeur ou le déplacement de l’intéressé en personne. L’ancien directeur technique national a opté pour ce deuxième choix.

« J’ai choisi de faire le déplacement en Corée du Sud à mes propres frais… Sur place, j’ai pu découvrir moi-même un examen vraiment en bonne et due forme au pays d’origine de la discipline », raconte Rivo Rakotobe. Il a passé son examen de passage de grade officiel kukkiwon pour le 4e dan le 21 août. Les résultats ont été publiés le 28 août.

« Avant les tests techniques, cinq grands maîtres examinateurs m’ont d’abord posé des questions sur les techniques à thème, la pédagogie de l’entraînement, en interrogation orale », a précisé ce candidat malga­che. Il a par la suite fait face aux épreuves de poomsae dont le premier au choix et le deuxième imposé, sans oublier le test de technique de combat.

« J’ai beaucoup investi pour le taekwondo malgache et je vais continuer dans ce sens en partageant mes acquis… Justement, en vue du deuxième championnat de Madagascar prévu les 26 et 27 octobre, je vais diriger une formation pour les maîtres de salle et arbitres les 7 et 14 octobre », a avancé ce technicien fraîchement promu. Comme cursus, il a commencé à pratiquer le taekwondo en 1993 et est titulaire de trois titres de champion national.

Sur la scène internationale, il avait ravi la médaille de bronze de l’Open Inter­national d’Afrique du Sud en 2001, été médaillé de bron­ze au championnat d’Afrique 2005, demi-finaliste au tournoi international technique de Paris 2008 en poomsae, double médaillé d’or de l’Open Clos Taureau à Nantes en kyeurogi en 2009 et 2011, catégorie -57kg. En tant que technicien, il a été nommé entraîneur national lors de la coupe de l’océan Indien à la Réunion en 2004, des jeux des Îles en 2007 et du championnat d’Afrique 2012 sur le sol malgache.

Ce fondateur du club Dynamic a été nommé directeur technique national en 2015 puis président par intérim de la Fédération depuis 2017, à ce jour.