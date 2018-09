Suspicion de corruption à Ivato – La photo d’un policier sur Facebook

Un passager a pris un policier en photo à l’aéroport d’Ivato et l’a publié sur facebook dans l’intention de dénoncer ses prétendues attitudes corrompues.

À visage découvert. La photo d’un policier de l’air et des frontières (PAF) en plein échange avec une dame à l’aéroport d’Ivato a circulé sur Facebook hier après-midi. Ce membre des forces de l’ordre est accusé par le publieur de corruption. Pour avoir le cœur net, nous avons essayé de contacter par message privé ce facebooker, afin de nous assurer de ce qui s’est réellement passé, mardi, entre sa femme, l’agent et lui. Il n’était pourtant pas en ligne.

Dans son post, il décrit: « La corruption existe toujours à Madagascar. En débarquant hier matin (ndlr : mardi), un policier m’a réclamé 150 euros prétextant que ma carte de résident était fausse ! Mon épouse malgache a cédé 100 euros car elle avait peur de me retrouver au poste de police alors que moi, j’ai refusé catégoriquement ! Celui-ci a accepté les 100 euros et a rendu mon passeport et la fameuse carte de résident à ma femme ». Puis, il a montré la photo du policier de la tête au pied en bas de sa publication dans le groupe public Rêver Mada­gascar. En trois heures, le post a atteint plus de deux mille partages et suscité des milliers de commentaires dans d’autres groupes.

L’IGPN s’en charge

Notre outil capture d’écran a permis de l’enregistrer. Vers 19 heures, toutes les publications dans Rêver Madagascar ont toutes été supprimées par peur

d’attaque en justice pour diffamation. « Nous sommes désolés mais nous ne pourrons pas garder trop longtemps la publication sur la douane d’Ivato ; ça crée vraiment trop de désordres dans le groupe. Nous allons la laisser encore un peu ensuite nous la supprimerons», a annoncé l’administrateur du groupe vers 18h30.

Par rapport à ce buzz, le directeur général de la police nationale (DGPN), le contrôleur général de police Roger Rafanomezantsoa, a prévenu que « publier la photo du policier ne résout pas le problème ». Dans leur communiqué d’hier, il a conseillé à la victime de cette prétendue corruption de se rendre à l’inspection générale de la police nationale (IGPN), dans le bâtiment annexe de la DGPN, à Anosy, au deuxième étage, porte 209, pour en aviser directement les responsables. Cela

permettrait rapidement d’ouvrir une enquête et de trouver de solution.