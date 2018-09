Mayotte – Une trentaine de clandestins interpellés

Une opération de contrôle de la Police aux frontières a provoqué mardi, la fuite d’étrangers en situation irrégulière. Cela s’est produit dans un bidonville.

Dans les ruelles en terre battue ravinées par les pluies et jonchées de déchets, une dizaine d’agents de la Police aux frontières (PAF) progressent en courant sur des chemins escarpés, suivis par une journaliste de l’AFP. Une délégation de la commission des lois de l’Assemblée nationale, en déplacement sur le 101e département français durant une semaine, assiste exceptionnellement à cette opération.

D’habitude, la PAF interpelle entre vingt et trente cinq clandestins par jour, essentiellement des Comoriens. Mais mardi, alertés par le cortège peu discret de la délégation, les étrangers en situation irrégulière dans ce quartier de neuf mille âmes avaint déjà déserté leurs habitations de tôle, laissant femmes et enfants derrière eux. Mayotte est confrontée à une forte immigration venue des Comores voisines. Un mouvement de protestation populaire contre l’insécurité et l’immigration avait paralysé l’île pendant presque six semaines au printemps.

Selon le préfet, la population étrangère représente près de 42% de la population totale et plus de la moitié de cette population étrangère est en situation irrégulière. Alors que les policiers ouvrent des portes de ferraille et se glissent dans les parcelles occupées par des familles en grande précarité, une habitante les oriente vers une habitation, où se réfugient des clandestins, pense-t-elle.

Trois types de kwassas

« On a beaucoup de dénonciations », souffle un membre du Groupe d’appui opérationnel (GAO) de la PAF. « Parfois, dès qu’on arrive en voiture, les gens viennent vers nous. » Mais d’autres aident au contraire les clandestins à fuir, comme ces enfants, des « guetteurs naturels », qui crient « Moro, Moro » (« Au feu » en langue locale, ndlr) pour prévenir de l’arrivée des forces de l’ordre, ajoute un autre policier. « Les endroits sont difficiles d’accès (…), c’est assez dangereux » pour les quarante quatre policiers du GAO, reconnaît Julien Kerdoncuf, le sous-préfet en charge de l’immigration clandestine. « Les gens résistent souvent » lors de l’interpellation, « un de nos collègues a été encore blessé hier », renchérit un policier.

À partir des chiffres de la police et la gendarmerie, au total entre cinquante et soixante clandestins sont interpellés chaque jour sur ce territoire français de l’océan Indien, qui totalise la moitié des reconduites à la frontière de France. Si deux tiers des étrangers en situation irrégulière sont interpellés à terre, la PAF œuvre également en mer. « Il y a trois types de kwassas (embarcations clandestines de fortune, ndlr) », explique le sous-préfet : les « kwassas VIP », avec deux ou trois passagers, « plus chers et rapides », les « kwassas low cost » avec trente à quarante personnes et les « kwassas médicaux » empruntés par des Comoriens malades, souhaitant se faire soigner à Mayotte. Pour lutter contre l’immigration clandestine en mer, le territoire dispose de deux vedettes et de quatre bateaux intercepteurs. Deux nouveaux intercepteurs devraient compléter la flotte en novembre.Depuis mi-mars, les pouvoirs publics ont intensifié les contrôles et plus de 13.000 obligations de quitter le territoire français (OQTF) ont été délivrées, selon le sous-préfet.

