Madajazzcar – Un parterre de musiciens éclectiques

De la Grande île au continent africain, en passant par l’Europe et les Etats-Unis, c’est un voyage musical d’exception que promet le festival international Madajazzcar.

Promesse de belles découvertes et d’émerveillement divers, aux rythmes du jazz. Le festival international Madajazzcar s’annonce une fois encore mélodieux, fraternel et inédit pour sa 29e édition. Du 3 au 13 octobre, le festival convie le public à s’imprégner pleinement de l’univers de cette musique populaire et intemporel qu’est le jazz. Fort de son édition spéciale qui a d’ores et déjà transcendé les mélomanes de la capitale au mois d’avril, le comité d’organisation du Madajazzcar renoue ainsi avec la période habituelle et a redoublé d’efforts, pour proposer, cette fois, un parterre de musiciens d’exception dans sa programmation.

Etoffé avec de belles surprises, le programme de cette 29e édition laissera la part belle à l’éclectisme de ses artistes et au voyage, à travers les quelques soixante-dix groupes, chanteurs et musiciens jazz nationaux qui surprendront leur auditoire. Ablaye Cissoko du Senegal, le groupe Ancient Agents de l’Afrique du Sud, Denia Ridley et Philip Maniez des Etats-Unis ainsi que Sebastian Studnizky de l’Allemagne, comptent parmi les têtes d’affiche de ce Madajazzcar. Des musiciens de renom sublimeront de leur talent la scène du festival, en y conjuguant créativité et expérimentation musicale harmonieuse, le tout sur fond d’un jazz chaleureux.

Enivrant et envoûtant

Originaire des États-Unis, Dénia Ridley, une chanteuse de jazz illustre l’élégance et le dynamisme à travers sa voix. Avec une certaine finesse, elle rappelle entre autres, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nancy Wilson et Sarah Vaughan par le biais de ses interprétations. Philippe Maniez, quant à lui, également interprète et compositeur de talent qui s’illustre avec ferveur à la batterie et aux percussions, joue d’un jazz bien rythmé et stylé à souhait.

Composé de quatre membres, Ancient Angents est un groupe Sud-Africain originaire de Capetown. C’est un groupe qui se démarque surtout par la nature de ses instruments et la fusion de différentes cultures musicales dans leurs compositions. Sebastian Studnitzky proposera, pour sa part, une redécouverte du jazz, le tout savamment mixé avec de la musique classique et de l’électro aux rythmes de sa trompette.

Quant à Ablaye Cissoko, c’est tout une épopée transcendante que le public peut espérer de sa part. Talentueux et excellent sur la scène internationale, il scande ses origines à travers sa musique, menant un travail esthétique, en concevant une passerelle entre les traditions du peuple mandingue et la création contemporaine. De quoi aisément enivrer et envoûter les festivaliers et les mélomanes de tous horizons qui se joindront à cette 29e édition de Madajazzcar.