Karting – Retransmission des Grand Prix sur la TVM

« Grâce à notre collaboration avec Live Sport, le troisième Grand Prix de la saison sera retransmise sur TVM, ce dimanche. Ce sera une grande première dans l’histoire des sports mécaniques à Mada­gascar », a annoncé Mamy Rajoelison alias Mamikely en conférence de presse, hier à l’hôtel Ibis Ankorondrano.

« Notre objectif est de vulgariser les courses de karting dans la Grande île. D’où l’amélioration de la médiatisation et cette retransmission des courses sur la chaîne nationale. Lors du deuxième Grand Prix du mois de juin, on avait déjà effectué des essais. Et ces essais se sont avérés concluants », a rajouté le président de la commission karting au sein de la Fédération du Sport Automobile de Madagascar.

Ces deux dernières années, le karting s’est grandement développé, comme l’a souligné Jimmy Rakoto­firinga, président de la FSAM, hier. Et cette retransmission sur TVM constitue une nouvelle étape. « Ces dernières années, surtout cette saison 2018, le nombre de concurrents a nettement augmenté. La discipline a beaucoup évolué, notamment sous l’impulsion de Mamikely », a martelé le numéro un de la FSAM.

Comme à l’accoutumée, la configuration du circuit Total Karting Madagascar change à chaque Grand Prix. Pour cette troisième échéance de l’exercice 2018, la piste sera utilisée dans son intégralité. Ce qui débouchera sur une distance de 1800 mètres.

Autre particularité de cette troisième manche, le tracé sera à emprunter en sens inverse, en montée donc.

À l’heure actuelle, deux pilotes sortent du lot au classement général, d’un côté, Haja Nirina Rakotomalala (Tonykart), et de l’autre, Tommi Rajoelison (Kosmic), champion sortant. Ils ont chacun gagné une course et terminé deuxième depuis le début de l’année. Ils sont donc à égalité en tête du championnat, avec chacun 180 points. Leur duel rythmera certainement la course de dimanche.

Comme ce fut le cas lors des deux premiers GP, le spectacle sera au rendez-vous. Un spectacle que pourront donc suivre les télé­spectateurs sur TVM, grâce à la Live Sport.