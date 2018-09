Finance – La prochaine tranche de la FEC en cours

L’évaluation de la quatrième revue de la facilité élargie de crédit pour Mada­gas­car affiche des notes positives. Le décaissement devrait s’effectuer d’ici peu.

Indicateur au vert. Tel a été le constat annoncé hier au ministère des Finances et du budget en ce qui concerne la quatrième revue du programme de Facilité élargie de crédit accordé par le Fonds monétaire international pour la Grande île. Présentement, en terre malgache, une délégation de la FMI est en mission pour évaluer les étapes déjà franchies concernant le Programme de Madagascar dans le cadre de la FEC. «Dans l’ensemble, la mise en œuvre du programme appuyé par la FEC continue d’être satisfaisante. Tous les objectifs quantitatifs du programme pour le premier semestre de l’année ont été atteints. De manière générale, le budget a été exécuté comme prévu. Le programme de réformes structurelles a également continué à pro­gresser, comme en témoigne l’ouverture du premier pôle anti-corruption», avance Marshall Mills, chef de mission du FMI.

Ainsi, d’après cette délégation du Fonds monétaire international, la situation économique de Madagascar a continué à s’améliorer avec une prévision de croissance susceptible de dépasser les 5% pour l’année en cours d’un part et une réduction continue du taux d’inflation à 7% d’autre part.

Zone d’ombre

Des chiffres impulsés principalement par un rebond de la production agricole ainsi que la hausse des investissements publics. Sans oublier une bonne performance sur le plan de l’exportation soutenue par des prix et des volumes élevés de la vanille et des produits miniers.Cependant, des ombres au tableau persistent. Notamment sur le niveau de dépenses sociales qui a été plus bas que prévu, ou encore les retards dans l’adoption des textes sur le recouvrement des avoirs illicites et le blanchiment d’argent. Mais surtout par rapport l’ajustement des prix à la pompe sur fond de hausse des prix mondiaux du pétrole qui risquent à tout moment de provoquer des tensions sociales.

Questionnée sur le sujet, la ministre des Finances d’expliquer que «La poursuite des négociations sur la structures des prix est encore à mi-parcours dans la mesure où le passif envers les distributeurs s’élève à hauteur de deux cent milliards d’ariary. Ainsi, il est encore difficile de se prononcer sur un calendrier, même approximatif, sur l’effectivité de la mise en place du concept de vérité des prix ». En effet, le protocole d’accord signé entre l’Etat et les pétroliers à Mahazoarivo avant-hier prévoit le traitement des manques à gagner en matière de trésorerie des pétroliers pour l’année 2018, tout en envisageant les pistes de réflexion engagées l’année prochaine pour l’établissement d’une nouvelle structure des prix du carburant.

Faute de pouvoir avancer des précisions à cause des paramètres internationaux sur les prix, «le gouvernement s’efforcera néanmoins de trouver à moyen terme des solutions définitives à cet écart des prix l’année prochaine», conclut Vonintsalama Andriambo­lolona, ministre des Finances.