Filière Vanille – Une station de recherche à Antalaha

Professionnalisation. Dans le but de toujours développer la place de l’épice malgache sur le plan international, une station de recherche est de nouveau fonctionnelle. La station d’Ambohitsara, située dans le district d’Antalaha dans la région Sava, a été redynamisée par le ministère de l’Agriculture et de l’élevage. «La station a pour objectif de professionnaliser, d’appuyer les producteurs à faire face au changement climatique, à améliorer la qualité de la vanille en mettant à leur disposition entre autres les espèces les plus demandées», fait savoir le ministère.

Ce groupement d’acteurs opérant dans la filière, est indiqué se trouver en pôle position pour impulser la concertation entre les acteurs, avec la stratégie de développement et de promotion de la vanille. Dans cette optique, des acteurs ont pu avoir accès à du matériel et à des formations techniques sur la production, le traitement post-récolte et le conditionnement. Les actions de la Plate-forme nationale de la vanille ont abouti à l’accès à la certification bio et en commerce équitable de l’épice via le Groupement d’intérêt économique Sahanala et le Sustainable vanilla initiative.