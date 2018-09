Administration – Pénurie d’imprimés dans les centres immatriculateurs

Les centres d’immatriculation dans tout Madagascar ne délivrent, ni cartes grises, ni permis de conduire. Il y a une longue pénurie des imprimés.

Le calme règne au Centre d’immatriculation à Ambohidahy, ces derniers jours. La délivrance des cartes grises et des permis de conduire

« biométriques », ses principales activités, est suspendue, depuis un long moment. « Je reviens presque toutes les semaines dans cet établissement pour tenter d’obtenir un permis de conduire. Chaque fois, je n’ai pas pu dépasser l’accueil au rez-de-chaussée. Il paraît que l’imprimé n’est pas encore disponible », se lamente Tinoh Rabehaja, une des victimes, hier. Les demandeurs de permis de conduire déposent leur dossier à cet accueil, d’où on va leur donner un rendez-vous indiquant la date à laquelle ils doivent revenir pour récupérer leurs paperasses.

Cela fait plus d’un mois que les imprimés de ces documents administratifs ne sont pas disponibles. Tous les centres d’immatriculation sur le territoire malgache vivent avec cette pénurie. Le personnel du centre d’immatriculation à Ambohidahy a refusé d’évoquer la raison de ce problème. Une source auprès du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, ayant requis l’anonymat, indique une défaillance auprès du prestataire qui coopère avec l’État dans la production des imprimés. « Les commandes ne sont pas arrivées », lance-t-elle.

Rétractation

Cette pénurie risque de perdurer. Aucun responsable au niveau du ministère n’est capable de répondre quand sera résolu ce problème. « Pour l’instant, nous ne savons pas quand la délivrance des cartes grises et des permis de conduire va reprendre », souligne-t-elle.

Des bruits courent sur une éventuelle rétractation de l’État, à l’endroitde cette société. Il serait sur le point de chercher un autre partenaire pour assurer l’approvisionnement de ces documents qui devraient être « infalsifiables ». Leur pénurie est trop fréquente, depuis son lancement en octobre 2015. À plusieurs reprises, l’échéance du renouvellement des permis de conduire et des cartes grises en biométrique a été reportée à une date ultérieure. Décembre 2016, puis mars 2017, après, décembre 2017 et dernièrement, juin 2018. À cause de ce problème d’approvisionnement des imprimés, la date butoir n’est toujours pas respectée. La source auprès du ministère n’a pas confirmé cette information.

Cette nouvelle n’enchantera certainement pas les transporteurs, qui commencent à tirer la sonnette d’alarme. « On ne peut pas circuler avec un bout de papier à la

place de ces documents, tout le temps ! Chercher une solution et vite ! », s’écrient-ils.