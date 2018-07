Secteur postal – Régulation du marché à prioriser

Le développement du secteur postal au cœur des débats. CCI Ivato accueille pour deux jours la conférence des plénipotentiaires des postes africaines.

Une grande première. Madagas­car accueille actuellement la cinquième session extraordinaire de la conférence des plénipotentiaires de l’Union Panafricaine des Postes (UPAP) au Centre de conférence international Ivato. L’évènement qui rassemble des professionnels du secteur, représentant quarante-trois pays africains sera l’occasion pour l’UPAP d’établir de meilleures stratégies pour le développement de la poste en Afrique ainsi que de concrétiser l’amendement des Actes qui vont baliser les activités de

l’Union sur le continent.

« Au-delà de l’amélioration de l’image de la Grande île dans ce secteur au niveau continental, cette conférence représente aussi une opportunité pour mettre en avant le développement du secteur sur le plan de la technologie digitale vers laquelle la poste doit impérativement se tourner afin de pouvoir rester compétitive sur le marché. Des objectifs qui cadrent avec l’établissement du projet “Numérique pour tous”, véhiculé par mon département », explique Jean de Dieu Maharante, ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique.

Inclusion

Cependant, ce projet de développement se concrétisera à condition que le cadre légal balisant le secteur soit mis au goût du jour. « Les lois régissant le secteur ne correspondent plus à l’évolution actuelle du marché. Les progrès du digital nécessitent de nouveaux cadres légaux adéquats afin de réguler le marché dans le secteur postal. Des propositions de mise à jour que nous tenterons d’aborder durant les deux jours de concertation des membres de l’union », souligne Nirina Augustin Rakoto­malala, directeur général de la poste.

Suivant la tendance du numérique, le système d’échange financier à l’international a aussi été lancé officiellement lors de l’ouverture de la conférence à Ivato. Une concrétisation des visions de la poste malgache par rapport à la politique d’inclusion financière qu’elle véhicule. « L’adaptation des services postaux avec l’avènement du numérique à travers les transferts de courrier et les transferts d’argent effectués par la poste via ces points de contact existant dans les endroits les plus reculés permettra à la population la plus exclue de bénéficier d’un service financier adéquat », explique Hery Rajaonari­mampianina, président de la République en concluant que « La poste est devenue un acteur majeur du développement du pays dans la mesure où elle est devenue une institution financière à part entière qui lutte contre l’exclusion sociale des personnes non bancarisées ». Ainsi, l’établissement compte promouvoir sa politique d’inclusion financière durant ces deux jours de conférence, notamment via l’instauration du mandat Électronique ou E-mandat ainsi que l’intégration de la poste dans le groupe PosTransfer.