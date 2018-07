Mahajamba – Un paludisme grave tue trois enfants

Le paludisme est de nouveau en hausse dans la commune de Mahajamba à Mahajanga II.

En hausse. Plusieurs personnes, notamment des enfants, font les frais d’un paludisme grave dans la commune de Mahajamba, district de Mahajanga II. Trois d’entre eux ont laissé leur vie, depuis le début de ce mois, selon le rapport d’un responsable du centre de santé de base niveau II (CSB II) Ambodi­manga. Ils sont âgés respectivement de 3 ans, 2 ans, et plus de 10 ans. Les professionnels de santé de ce CSB 2 rencontrent des difficultés dans la prise en charge des malades.

Faute de médicaments, certains malades ne reçoivent pas les soins nécessaires. C’est ce qui aurait entraîné ces décès. « Nous manquons d’intrants, surtout, pour les cas de paludisme grave. Notre stock d’artesunate injectable est épuisé, après la dernière épidémie. Cet enfant de 3 ans décédé il y a quelques jours, par exemple, a été déjà malade en mai, et est retombé malade. Il avait besoin de dose d’artesunate », explique un médecin. Certains malades sont traités dans l’hôpital du district ou dans les grands hôpitaux de Mahajanga, mais tout le monde n’a pas les moyens d’y aller.

Recrudescence

« Les intrants nécessaires à la prise en charge du paludisme grave ne sont pas en rupture de stock chez nous. D’ailleurs, nous venons d’acheminer les médicaments de traitement du paludisme pour le troisième trimestre de l’année », souligne le Dr Mauricette Andriamananjara, directeur du Programme national de la lutte contre le paludisme (DPNLP) au sein du ministère de la Santé publique.

Aux mois d’avril et mai, cette maladie a déjà fait des ravages dans ce district de Mahajanga II. Plusieurs personnes ont succombé. Les cas ont diminué, depuis la mi-juin, après la riposte effectuée par les équipes du ministère de la Santé publique. Malheureusement, les cas sont de nouveau en hausse, depuis plus de deux semaines. Sur les cent vingt-quatre malades reçus dans cette formation sanitaire, du 9 au 15 juillet, quarante-huit ont été diagnostiqués positifs au test de diagnostic rapide du paludisme, et huit d’entre eux ont été atteints du paludisme grave. Dans la semaine du 16 juillet, cinq cas graves ont été notifiés. « Dans cette commune, la population ne dort pas sous les

moustiquaires. C’est la raison de cette recrudescence de la maladie », rajoute le médecin. La distribution de moustiquaires imprégnés d’insecticide (MID) pour la prévention de cette maladie mortelle, figure déjà dans le programme du ministère de la Santé publique, pour le mois d’août et septembre.