Insécurité, élection, grève – Le Premier ministre tance les chefs de district

Le Premier ministre Christian Ntsay dénonce l’inertie des représentants de l’État face aux problèmes pendants. Il impose l’obligation de résultats.

Sans ambages. Les préfets et les chefs de districts ont passé un mauvais quart d’heure. Pendant trente minutes, le Premier ministre Christian Ntsay a crevé l’abcès sur les dysfonctionnements de l’État.

Dans son allocution pendant sa rencontre avec les représentants de l’État à la Coupole du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, hier, le chef de l’administration a pointé du doigt l’inactivité des préfets et des chefs de district face aux principaux maux de l’administration. « Il est souvent évoqué que le Premier ministre ne peut rien pour résoudre les problèmes. Comment puis-je résoudre seul ces problèmes sans votre collaboration ? Comment puis-je prendre des décisions si mes collaborateurs ne prennent pas leurs responsabilités ? », s’interroge-t-il.

Des questions de responsabilité qu’il a développées pendant son intervention pour asseoir les grandes orientations de son programme, à savoir l’instauration de l’apaisement, de la sécurité et l’amélioration de la gouvernance.

La décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC) du 25 mai a fait baisser d’un cran les tensions politiques tout en laissant la situation socio-économique en crise. Les deux premiers mois du gouvernement Christian Ntsay ont ainsi été absorbés par la gestion des revendications syndicales et plusieurs foyers de tension notamment dans la capitale. Toutefois, la crise s’est également décentralisée, notamment la grève des enseignants mettant ainsi en péril l’année scolaire.

Dans la recherche de l’apai­sement, le numéro deux de l’exécutif a dénoncé l’inertie de certains représentants de l’État face aux pro­blèmes qui sévissent dans leurs circonscriptions respectives. « Des élèves ont été empêchés de passer leur examen dans certaines localités et nous nous posons en simples spectateurs », s’insurge-t-il.

Absence de leadership

Face à la recrudescence de l’insécurité aussi bien en milieu urbain que rural, le Premier ministre n’a pas épargné les représentants de l’État sur leur responsabilité. Tout en reconnaissant les laisser-aller dans ce secteur, et en utilisant le « nous » inclusif, le Premier ministre dénonce l’absence de leadership de certains représentants de l’État. « On rejette souvent les torts sur les forces de l’ordre quant à la recrudescence de l’insécurité alors que ce sont les représentants de l’État qui ne prennent pas leurs responsabilités », a-t-il martelé.

Pour rétablir la sécurité, il évoque ainsi la restauration de l’autorité de l’État, la prise de responsabilité des forces de l’ordre, l’impartialité de la Justice ainsi que la restauration de la confiance de la population envers l’Administration.

L’organisation de l’élection est la mission principale du gouvernement. Dans cette optique, le Premier ministre à insisté sur la neutralité de l’administration. Outre le rappel à l’ordre émis par le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, mercredi, il a mis en garde les représentants de l’État contre toutes dérives.

« Il est inconcevable qu’un préfet ou un chef district s’adonne à la politique. Il faut démissionner si vous voulez faire de la politique », a-t-il affirmé. Dans sa lancée, il a également levé le voile sur des anomalies dans l’élaboration de la liste électorale. « Il vous appartient de rectifier la liste électorale et d’en assurer sa sincérité », a-t-il continué.

Pragmatique, Christian Ntsay a imposé aux préfets et aux chefs de districts l’obli­gation de résultats. « Désormais, rapporter ce que vous avez fait ne suffit plus. Il faut raisonner en termes de résultats obtenus », conclut le Premier ministre.