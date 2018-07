Andriamena – Tsaratanàna – Quatre salariés de Kraoma libérés contre rançon

Les quatre ouvriers de la société Kraoma de Brieville-Andriamena, à Tsaratanàna ont été relâchés, hier vers 11h 30, contre cent millions d’ariary.

Coup au cœur et soulagement à Andriamena, district de Tsara­tanàna, hier. Après qu’une somme faramineuse s’élevant à cent millions d’ariary est réunie, les villageois et les ravisseurs se sont donné rendez-vous pour passer à l’apogée. Il était alors vers 11h30 quand les habitants ont appris la libération des quatre otages, tous salariés de la société Kraoma à Brieville, contre rançon. Ils sont venus par milliers accueillir leurs chers proches qui ont été retenus par six dahalo lourdement armés durant quatre jours. Puis, ils se sont rendus à Brieville pour arroser ce retour parmi eux, la vie sauve. Deux des victimes ont été très marquées.

Hier, le voile s’est déjà levé sur le scénario de la libération. D’après une source confirmée, l’argent mis dans un sac a été confié à trois hommes qui allaient l’apporter aux dahalo à plusieurs kilomètres sur la plaine de Tampoketsa. Non loin du lieu indiqué pour l’échange, le téléphone, avec lequel le gang indiquait ce que le trio devait faire, a sonné. Seul l’un des émissaires continuait à coltiner le pactole vers lui, tandis que les deux autres étaient censés s’arrêter. «Peu de temps plus tard, deux hommes se sont approchés du porteur pour récupérer la rançon. Ils l’ont ensuite amené vers un autre endroit où ils ont séquestré les prisonniers », a relaté l’un des intervenants dès leur arrivée au village. Lors du processus, des individus armés les guettaient de loin. Les captifs ont finalement pu rentrer avec eux.

Expédition

Le trio a joué un rôle clé dans cette libération, tandis que le reste appartient maintenant aux forces de l’ordre. Un commando spécial a été expédié sur place pour

prendre ces racketteurs en chasse. Depuis mercredi, un hélicoptère militaire, selon les informations des villageois, a survolé les lieux. Un colonel de l’armée a signalé qu’il s’agissait d’une reconnaissance de tout repère visuel permettant de goupiller une tactique de combat avant l’assaut.

Hier, au cours des dernières heures, les ravisseurs ont déjà été identifiés, dont «Del Kely» leur chef, comme l’a indiqué un lieutenant de la gendarmerie locale. Ils se sont tapis dans une forêt à quelques kilomètres d’Andria­mena, alors que des gendarmes et des éléments des forces armées les ont encerclés. Aucune embuscade n’a encore été signalée dans la soirée. «Ils ne restent pas en un lieu, ils se déplacent », a lancé le lieutenant, hier vers 19h à propos de la razzia.