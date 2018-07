ADN – La pluralité des formes de lutte pour la refondation est capitale

La refondation a toujours été une des bases de l’idéologie du parti ADN. Un concept qui fait bouger la vie politique d’aujourd’hui.

Le mot refondation véhiculé haut et fort par le parti politique ADN « Antoka sy Dinan’ny Nosy » est devenu actuellement, le leitmotiv de bon nombre d’associations et des partis politiques ces derniers temps, voire de simples citoyens qui veulent enfin prendre leur responsabilité face à la pauvreté extrême de plus de 80% des Malgaches. Et chacun essaie de tracer le chemin qu’il trouve plus court et plus pragmatique pour y arriver, mais l’objectif reste le même, la marche vers une véritable refondation du pays.

Edgard Razafindravahy, Leader national du parti ADN, face à toutes les manifestations réclamant la refondation du pays, pense que « Seuls ceux qui veulent anéantir davantage la nation et ceux qui s’accrochent à une société où l’égoïsme règne à outrance, sont ceux qui n’acceptent pas la nécessité d’une refondation à la base, le seul chemin pour sortir notre pays de cette impasse ».

Retour à la base

Depuis l’année 2015, le parti ADN a déjà effectué des tournées politiques presque dans toutes les régions de Madagascar afin d’expliquer à la population la nécessité d’entreprendre une vraie refondation du pays, mais également de consulter l’avis de la population locale afin d’établir un projet de société plus approprié à chaque région. Edgard Razafindrahy, à l’issue de ces différents déplacements, fait office de porte-parole du peuple. À chaque fois qu’il prend la parole, il n’a pas cessé de marteler « qu’il faut d’abord s’atteler à la refondation à la base du pays afin qu’on puisse connaître les véritables aspirations du peuple, au lieu de s’entêter à organiser une élection présidentielle. Une entreprise qui va plonger encore le pays dans une nouvelle crise politique sans fin ».

Seul le Leader national du parti ADN a osé souligner publiquement qu’aucun des présidents élus n’ont pu résoudre les problèmes quotidiens des Malgaches car c’est le système même qui n’est pas approprié. Il est temps de rendre le pouvoir à la population en instaurant un nouveau système offrant un pouvoir réel à des représentants du peuple à la base, en partant de l’élection du président du Fokontany et du maire. Et cela afin que ces élus à la base puissent défendre les intérêts de la population locale face aux diverses exploitations de leur propres richesses. Une bonne partie du peuple exige ainsi la constitution d’un système fédéraliste approprié afin qu’il puisse enfin prendre en main son destin.

Le parti ADN a sorti le livre «Fanorenana Ifotony, Fédéralisme approprié » qui mentionne les différents échanges d’idées que les membres du parti ont effectués auprès des gens des régions visitées. Ce livre trace également les raisons qui obligent les Malgaches à emprunter la voie de la refondation, ainsi que les formes et les différentes étapes à suivre afin de concrétiser la réalisation de cette démarche à Madagascar.

Le livre parle même de la nécessité d’un changement radical de la façon de faire de la politique. Cet ouvrage relate les réformes nécessaires à l’organisation des élections d’un État fédéral approprié qui devraient commencer par les élections du président des Fokontany, en passant par celles des maires, des députés au niveau des États régions jusqu’à l’élection d’un président suivant une structure plus appropriée.

La refondation à la base va certainement sortir les Malgaches de cette pauvreté extrême et quoi qu’on dise, cette démarche doit être suivie par des élections. Et c’est dans ce sens que l’ADN a signé conjointement avec le « Hetsika Fanorenana Ifotony » (HFI) et bon nombre d’associations, un protocole d’accord sur la nécessité d’organiser les élections du président des Fokontany avant toute élection. Les signataires de cet accord n’ont jamais refusé l’organisation d’une élection présidentielle car c’est la dernière étape de la refondation à la base. Ainsi, les membres du parti ADN sont partants pour la nécessité d’une marche pour la refondation dans toutes les régions de Madagascar.

D’un côté, divers partis politiques et associations ont rejoint le parti ADN sur le principe d’une volonté commune de réaliser la refondation à la base. Tout le monde s’accorde sur ce principe, mais chaque entité est libre de définir sa stratégie pour atteindre cet objectif commun.

Adhésion large à la refondation

Il est important de noter qu’à part les différentes forces qui véhiculent la refondation, l’actuel locataire d’Iavoloha Hery Rajaonarimampianina parle également de la nécessité d’une refondation du pays. Il en est de même de l’ancien président Marc Ravalomanana. Selon le Conseil pour la réconciliation des Malgaches (FFM), la refondation figure parmi les éléments importants de la réconciliation nationale. Le résultat d’un sondage réalisé par les professionnels de ce domaine a confirmé que plus de la moitié des gens questionnés exigent la refondation du pays. L’ancien ministre et chef de file du parti « Malagasy Tonga Saina » (MTS) ainsi que l’ex ministre de la Population Onitiana Realy ont exprimé à leur façon, que la refondation est une solution efficace pour notre pays.

Christian Rija