Stade de Mahamasina – Fausse alerte à l’explosif pendant l’animation

Hier après-midi au stade de Mahamasina, un faux appel à un engin explosif a forcé l’évacuation de plusieurs personnes. Elles se sont bousculées vers la sortie pour se tirer du potentiel danger. Cet entassement n’a fait pourtant aucun blessé, a indiqué le chef d’escadron Herilalatiana Andrianarisaona, chef de service de la communication et des relations publiques (SCRP) de la gendarmerie nationale. Une fouille minutieuse a été immédiatement procédée par les forces dans plusieurs endroits du stade, en présence de différentes autorités, mais s’est avérée négative.

Les gens ont été ensuite rassurés qu’il s’agissait d’une fausse alerte lancée par des individus malintentionnés. Les éléments mixtes chargés de la sécurisation du lieu n’ont toutefois écarté aucun renseignement pouvant être utile pour éviter des dégâts, tant matériels qu’humains.

L’animation illustrée par Francis Turbo et la célébration du 58e anniversaire du retour de l’indépendance du pays, ont continué après que les fêtards aient regagné leur place sans plus de dommage. Aucune arrestation liée à cette fausse alerte n’a été opérée.