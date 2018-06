Produits halieutiques – Le caviar sur le marché international

Madagascar produit du caviar. La première exportation aura lieu très prochainement, après neuf ans d’investissement et d’élevage d’esturgeons.

Exceptionnel. Le premier kilo de caviar de Mada­gascar, classé produit de luxe, le caviar sibérien, a été produit il y a six mois.Les exportations de ce produit rare s’effectueront dans quelques jours. La société Acipenser, installée à Mantasoa, commune d’Ambatolaona, district de Manjakandriana, depuis maintenant neuf ans, a, de ce fait, réussi un pari incroyable.

Un pari d’élever des esturgeons à Mada­gascar pour en extraire des œufs précieux, lesquels serviront aux grandes tables et restaurants étoilés du monde, pour cuisiner des mets de qualité. « Dépendant de l’espèce, Il faut en moyenne sept ans à un esturgeon femelle pour donner des œufs. Les Bélugas, nécessiteront une beaucoup plus longue maturation comprise entre douze à seize ans. Ce n’est pas pour rien que c’est le caviar le plus cher, mais c’est aussi le meilleur, avec des grains plus gros et de couleur gris perle », explique Agathe Caroni, responsable communication et marketing de la société Acipenser.

Cinq espèces sont élevées sur le site de la société à Mantasoa. «Le cheptel est composé de l’esturgeon sibérien, le plus connu avec une croissance “rapide” de cinq à sept ans, l’osciètre, l’un des plus demandés, le caviar iranien, très rare et très recherché mais très difficile à élever, et enfin le plus rare qui est le Beluga», détaille encore la responsable. Selon toujours les explications, un bon caviar se reconnaît à sa longueur en bouche et à la fermeté de ses grains, il doit bien rouler entre le palais et la langue. Les gourmets de la capitale ont déjà eu l’honneur de savourer le caviar de Madagascar, labellisé «Rova Caviar Madagascar».

Vision

Du lourd. Les investissements que trois associés françaises ont injecté dans cette ferme d’élevage d’esturgeons à Mantasoa, sont considérables. La seule ferme en Afrique et dans l’océan Indien qui pourrait être la troisième productrice au monde aux côtés de la France. À ce jour, la Chine est le premier producteur,

suivie par la France et l’Italie. Les Américains, les Russes et les Français sont réputés être les plus gros consommateurs de caviar. Le prix varie entre 35 et 135 euros les 15g en moyenne. Mais le kilo de l’espèce la plus recherchée, parce que le poisson était albinos, ce qui est très rare, nous informe-t-on, a pu atteindre un record à 12 000 euros le kilo. Le lac de Mantasoa convient parfaitement à ce genre d’élevage, qui tend d’ailleurs à se répandre un peu partout dans le monde en raison de l’interdiction de l’exploitation de la mer Caspienne, habitat privilégié des poissons producteurs de caviar. «La qualité de l’eau du lac Mantasoa est garantie par un impluvium parfait, c’est-à-dire alimenté exclusivement par l’eau de pluie», détaille encore Acipenser. La redevabilité sociétale de l’entreprise n’inquiète personne pour le moment. L’eau utilisée dans les dix- neuf bassins pour le pré grossissement et le grossissement des poissons, rejoint un système de filtration adéquat, de manière à ce qu’elle retourne parfaitement propre à la rivière.