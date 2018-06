Présidentielle – Pas de rallonge de budget électoral

Le projet de loi de finances rectificative ne prévoit pas de rallonge budgétaire pour les élections. L’éventualité d’une élection anticipée pourrait en souffrir.

Confirma­tion. Vonin­tsalama Andriambo­lolona, ministre des Finances, confirme que le projet de loi de finances rectificative ne prévoit pas d’augmentation du budget prévu pour l’organisation des élections cette année.

« Les seuls changements prévus dans le projet de loi de finances rectificative sont la subvention supplémentaire pour la Jirama et l’augmentation de la masse salariale des fonctionnaires », explique le grand argentier de l’État, en marge du banquet d’Iavoloha, hier.

Pour l’organisation de la présidentielle qui devra se tenir avant la fin de l’année, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), devra faire avec les 40 milliards d’ariary inscrits dans le texte budgétaire initial. Une somme à laquelle s’ajoutent les 12 millions de dollars que devraient réunir les partenaires internationaux, parties au projet de Soutien du cycle électoral à Madagascar (Sacem).

Lors d’une réunion avec des envoyés de la Commu­nauté de développement des États d’Afrique australe (SADC), le 6 avril, la Ceni a exposé la nécessité de 6 millions de dollars en plus pour mener à bien le processus électoral. Les raisons avancées sont les changements apportés par les nouvelles lois électorales. Il y a, entre autres, l’augmentation du nombre des bureaux de vote.

« Il est mis en place dans chaque Fokontany des bureaux de vote, selon le principe que le nombre d’électeurs est fixé à sept cents au plus par bureau de vote », prévoit la loi organique sur le régime général des élections. De vingt mille, le nombre de bureaux de vote passerait ainsi à vingt six mille, selon la Ceni, lors de sa rencontre avec la délégation de la SADC.

Incertitude

Il a été également soulevé ce jour- là, parmi les arguments en faveur d’une augmentation du budget électoral, les charges logistiques qu’imposerait la réduction du délai d’entre les deux tours de la présidentielle. Dans son verdict sur le contrôle de constitutionnalité de la loi sur la présidentielle, le 3 mai, la Haute cour constitutionnelle (HCC) a écarté la réduction à sept jours du délai de propagande entre les deux tours.

Dans cette décision, la Cour prévoit que le premier tour de la présidentielle devra se tenir entre le 25 novembre et le 25 décembre (…) que le deuxième tour doit avoir lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour [en référence à l’alinéa 3 de l’article 47 de la Constitution. Cependant, dans sa décision sur la requête en déchéance du président de la République, le 25 mai, la HCC prescrit l’organisation d’une élection anticipée durant la saison sèche au cours de cette année 2018.

Les avis divergent sur la lecture de cette injonction de la Cour d’Ambohidahy. Un courant qui réclame une présidentielle anticipée veut que les deux tours de vote pour la présidentielle se tienne avant la période des pluies. Le sujet est, toujours, en débat au niveau du gouvernement. Toutefois, en prenant en compte de la période de soixante jours nécessaires à la convocation des électeurs, il semble que la Ceni sera amenée à accélérer la collecte et le traitement des résultats pour ne pas tenir un vote durant la saison des pluies.

Il faudra, en effet, tenir compte des trente jours précédant le second tour, prévus à l’alinéa 3 de l’article 47 de la Constitution et bétonnés par la HCC dans sa décision du 3 mai. À l’issue d’une rencontre entre la Ceni, le Premier ministre, le ministre des Finances et celui de l’Intérieur, le 16 juin, il semble que le budget soit l’un des principaux points d’incertitude. Une incertitude qui pourrait remettre en cause l’élection anticipée. À celle-ci d’ailleurs, la HCC émet la réserve des possibilités techniques, matérielles et financières réelles (…).