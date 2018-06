La Réunion – Animation en souvenir des premiers Malgaches

Les associations Miaro et Zangoun Servis animaient une journée de conférences et de partage. En mémoire des premiers Malgaches et des «servis kabaré».

Le Moulin Maïs, à Saint-Louis, était hier un lieu de célébration à la mémoire des premiers habitants malgaches de La Réunion. Une journée entière d’animations, de conférences et de partage qui a rassemblé une centaine de personnes. En mettant à l’honneur le souvenir de Marie-Marthe Bazaline. Connue sous le nom de Madame Baba, elle avait inauguré les premiers «servis kabaré», dans les années 50. «Ce sont les associations Miaro et Zangoun, basées à Saint-Denis, qui ont sollicité la mairie de Saint-Louis, car beaucoup de leurs adhérents vivent sur la commune. Spontanément, le service de Valorisation des familles migrantes, au sein du CCAS, s’est joint à l’organisation de cette journée. Car nous savons que l’identité culturelle, ethnique et cultuelle, est ancrée dans la vie de beaucoup de familles, à Saint-Louis», rappelle Emmanuelle Sinacouty, vice-présidente du CCAS.

Le magnifique site du Moulin Maïs a permis d’installer des ateliers de tressage de paniers, accueillant les enfants.

Repas partaz

Un banga, ou salle verte, et une case de repos, construites selon les techniques traditionnelles. Ainsi qu’un îlot de restauration où l’on servait des spécialités de la cuisine familiale malgache, pour un «repas partaz». La salle du Moulin Maïs accueillait une exposition et des conférences sur l’histoire des premiers malgaches et celle du «servis kabaré» et de ses rites.

C’est le 355e anniversaire de l’arrivée des premiers Malgaches à La Réunion. «Les premiers Malgaches connus», précise Honoré Rabasahala, président de l’association Miaro. Fondée pour la sauvegarde et la valorisation de la culture malgache, à travers la transmission et le partage. «Trois femmes et sept hommes sont arrivés, en novembre 1663, en baie de Saint-Paul, au service de deux colons volontaires partis de Fort-Dauphin. Pour vivre sur l’île Bourbon, mais ils se sont enfuis en marronnage dans les Hauts, pendant deux ans. Plus tard, un couple a mis au monde le premier enfant né à Bourbon, la première ancêtre des Réunionnais, en avril 1668», relate Honoré Rabasahala. C’est son épouse, Charlotte, docteur en anthropologie, qui animait les conférences. Au centre de cette journée de partage familial, on retrouvait Louisane Bazaline, la fille de Madame Baba. «Elle vivait dans sa petite case de Bois-de-Nèfles Coco. Pendant plus de 60 ans, avec Gramoune Baba, elle a animé les servis kabaré bien connus des Réu­nionnais. Elle nous a quitté en 2014, à l’âge de 96 ans», évoque Louisane Balzamine. Consacrés à l’évocation des esprits des ancêtres, au moyen d’un rituel qu’elle pratiquait avec sa sagaie et son fusil, ces «servis kabaré» attiraient la participation des jeunes talents du maloya. Tels que Daniel Waro, Thierry Gauliris, Gramoune Bébé ou Lo Rwa Kaf.

