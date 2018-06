Grève des enseignants – Rajaonarimampianina appelle au dialogue

Deux mois durant, les revendications des enseignants des établissements scolaires publics restent sans résolution. Le chef d’État fait appel au dialogue.

Appel. Hery Rajaonarimam-pianina, Chef d’état, sollicite le dialogue pour résoudre le problème des enseignants des établissements scolaires publics.

« Allons discuter autour d’une table ronde les négociations sur vos avantages », s’est-il adressé à eux. C’était à Ambohi­malaza, district d’Avara­drano, lundi, lors de l’inauguration de nouvelles infrastructures du collège d’Enseignement général (CEG) Ambohimalaza.

Il rappelle aux grévistes que cette longue suspension des cours touche particulièrement les enfants des familles vulnérables. « Où iront-ils si nous ne les éduquons pas ? Ecoutez les préoccupations des élèves, des parents d’élèves », enchaîne-t-il, tout en priant ces enseignants de regagner leur poste.

Le maire de cette commune, Mbola Rama­nantsoa, a également demandé aux enseignants de sa zone d’administration de se remettre au travail.

« J’habite non loin du lycée et du CEG, et je vois ce qui se trame ici, depuis que vous fermez les écoles. Ce sont des adolescents, ils se baladent dans les foins. Pour prévenir des grossesses, ré-ouvrez vos établissements et reprenez l’enseignement. Cela ne vous empêche pas de maintenir vos revendications », indique-t-il dans son discours.

Les élèves, qui ont certainement soif d’étudier, ont fortement applaudi ces orateurs.

Poursuite de la grève

Malheureusement, cela semble être un appel dans le vide. Les meneurs de grève ont martelé la poursuite de la suspension des cours, après ces discours.

« Nous ne nous arrêterons qu’une fois, nos revendications satisfaites », rétorquent-ils. Ces enseignants réclament 400 000 ariary de plus dans leur bon de caisse, pour les indemnités de craies, de logement, de risque et d’éloignement, ainsi que le recrutement de dix mille enseignants, cette année. Les discussions ne serviraient plus à rien, selon eux.

Ils ont été surtout déçus par la feuille de route de sortie de crise, qui indique que, pour le moment, l’État n’est pas en mesure de satisfaire leurs revendications. « Ce dont nous avons besoin, c’est l’application de l’accord entre le ministère des Finances et du budget, le ministère de la Fonction publique et le ministère de l’Éducation nationale », souligne un syndicaliste. Dans son discours au palais de l’État à Iavoloha, lors du banquet présidentiel, à l’occasion de la célébration de la fête Nationale, Hery Rajao­nari­mampianina a promis d’essayer de trouver des solutions aux problèmes des enseignants.

Le CEG d’Ambohimalaza fait peau neuve

Le collège d’enseignement général (CEG) Ambohimalaza fait peau neuve, grâce à des travaux de construction et de réhabilitation, financés par la Fondation Viseo. Quatre nouvelles salles de classe et une infrastructure sanitaire ont vu le jour dans cet établissement. Deux salles de classe, construites en 1910, ont été en outre, réhabilitées.

« La fondation Viseo veut intervenir dans l’éducation et la santé des enfants. L’éducation est une nécessité fondamentale. Vous, les jeunes, travaillez dur car vous êtes l’avenir du pays », souligne Moustafa

Hiridjee, dirigeant du groupe Viseo. De nouvelles infrastructures scolaires ont également été inaugurées à Ampanefy Atsimondrano. Hery Rajaonarimampianina rappelle qu’il reste beaucoup à faire dans le domaine de l’éducation.