Fête nationale – Le défilé militaire sans incident

La dernière valse. Hery Rajaonarimampianina, président de la République passe en revue les troupes à Maha­masina. Avec la participation des deux mille huit cent vingt quatre éléments de l’Armée, de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, de l’Administration pénitentiaire, de la Douane, des sapeurs pompiers ainsi que des agents des Eaux et forêts, la grande parade s’est déroulée sans fausse note. Arrivé à Mahamasina à dix heures tapantes, le Président a effectué le dernier tour de stade de son quinquennat. Le début du défilé a été annoncé à 10 heures, pour une durée d’environ deux heures. Un chrono respecté à la minute près.

Après la mise en place des fanfares de l’Armée et de la Gendarmerie nationale, les élèves-officiers de l’Académie militaire d’Antsirabe ont ouvert la marche. Le défilé a été sans surprise . Munis de lunettes à infrarouges, le visage peint en vert et noir, les armes flambant neuves, ils avaient une allure juste sortie d’un film d’action commando. La monotonie est également brisée par les unités spécialisées de la Police. Habillés de noir, arme au poing, leur parade à pas de course est accueillie par des applaudissements.

Dans la tribune des officiels, la baie vitrée blindée de l’année passée a été replacée pour sécuriser le président de la République, le Premier ministre, le président de la Haute cour constitutionnelle, les deux présidents du Parlement accompagnés de leurs épouses respectives. Les membres du gouvernement auraient été au grand complet si Christine Razana­mahasoa et Irma Lucien Naharimamy n’ont pas laissé leur chaise vide. Heureuse­ment que d’autres ministres Mapar ont rehaussé de leur présence la cérémonie en l’absence d’Andry Rajoelina, en tournée dans le Nord-ouest. La présence de Marc Ravalo­manana et de l’amiral Didier Ratsiraka est remarquée.

C’est la première fois que Pierre Lenoble Navony, président du Haut conseil de la défense de la démocratie et de l’État de droit et Alphonse Maka, président du Conseil du Fampi­ha­vanana Malagasy ont assisté au défilé en tant que chefs d’institution. Avec un stade plein, la population tananarivienne a répondu présent à l’événement.