Fête nationale – Ambiance omniprésente dans l’allégresse

La nation toute entière s’est baignée dans une atmosphère joviale pendant la célébration de la fête nationale. Les stars de la chanson y ont donné du punch.

Une bonne dizaine de podiums, au moins, ont été montés dans la capitale et ses périphéries, depuis le vendredi 22 juin jusqu’au mardi 26 juin, pour accueillir les prestations des artistes locaux. Antanikatsaka, Ankaraobato, Andoha­tapenaka, Ivato, Mahitsy, Anosizato, Ambohi­mangakely, Sabotsy Namehana, Imerintsiatosika, Ankorondrano, Mahamasina, Coliseum,.., et aussi le parvis de l’hôtel de ville ont programmé tour à tour des brochettes de vedettes de la variété malgache pour le grand plaisir de la population et pour le grand bonheur des artistes.

De Jeneraly à Tence Mena, de Koike à Jiolambups, il y en avait pour tous les goûts, tous les soirs. Il suffisait d’être au courant de l’endroit et de la date où chacun de ces artistes va se produire et on peut s’accorder gratuitement un concert qui met l’humeur du temps dans une belle ambiance. Presque les grandes communes de la Grande Ile ont monté le même concept, du moins le soir du 25 juin et l’après-midi du 26 juin, pour faire sentir la joie de la fête nationale à toute la population. « Je n’ai pas le temps de me rendre à des concerts à cause de mon travail. Mais, comme celui-ci se passe pas loin de chez moi, ma petite famille s’organise pour y aller ce soir. Moi personnellement, j’y vais surtout pour le groupe Ejema qui a marqué mon adolescence », avoue Solange, une mère de famille commerçante dans le quartier d’Itaosy où six artistes vont se produire à Antani­katsaka, la soirée du 22 juin.

Le moment où petits et grands s’émerveillent à chaque fois se trouve pendant les feux d’artifice, le soir du 25 juin. Comme à l’accoutumée, vers 19 heures, des feux de différentes formes illuminent le ciel de la capitale durant une bonne heure environ. « C’est une galère pour venir depuis Ambohibao et trouver une bonne place. Mais ça vaut le coup de montrer ce beau spectacle aux enfants. Le chemin du retour est encore un parcours de combattant mais on s’est préparé pour ne pas stresser inutilement. On vient pour faire la fête, rien ne peut nous gâcher ça », explique Hanta qui a opté pour le flanc de la colline d’Isoraka, pour contempler les feux d’artifice.

Jour J

D’autres manifestations marquent le jour de la célébration de la cinquante-huitième année de l’Indépen­dance. Le grand défilé qui se déroule au stade de Mahamasina est le clou de cette merveilleuse parade qui a lieu dans plusieurs grandes villes de Madagascar. « Je préfère suivre ça à la télévision de peur d’un quelconque incident. Avec le climat politique actuel, on n’est sûr de rien. Je suis surtout curieux de voir l’attitude des acteurs politiques pendant cette cérémonie et éventuellement entendre le discours du Président de la République », annonce, Alfred, un vieux retraité, assis devant son poste de télévision pour suivre en direct le défilé, pendant que sa femme prépare à manger.

Le jour de la fête nationale, chaque foyer concocte des plats qui sortent de la misère ordinaire. « La vraie indépendance se reflète dans ce qui se trouve dans nos marmites. Pour l’instant, il faut attendre les rares occasions pour manger correctement. Nous avons pu nous permettre d’inviter quelques membres de la famille avec l’enveloppe que la société pour laquelle je travaille nous a octroyée à l’occasion de la fête nationale », explique Berthe, s’adonnant à une recette traditionnelle, viande de porc et poulet.

Tout le monde a savouré le plaisir de la fête durant ces quelques jours, le temps d’oublier la monotonie de la vie quotidienne.