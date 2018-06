Discours à Iavoloha – Le Président accable « les faux prophètes »

Hery Rajaonarimampianina charge ses adversaires politiques. Il règle aussi ses comptes à la suite du récent soubresaut politique.

Des punchlines. Hery Rajaonari­mampianina, président de la République, en a servi à la pêle, hier, dans son discours, à Iavoloha. Ayant déjà donné un avant-goût, samedi, à Ambato­lampy, le chef de l’État a, visiblement, attendu son allocution à l’occasion de la célébration du retour à l’indépen­dance du pays, pour répliquer à ses « adversaires politiques ».

Parlant de « faux prophètes », le locataire d’Iavoloha, use de mots particulièrement durs dans une longue allocution. « En ces temps de détresse, ils sont nombreux les faux prophètes, qui achètent les âmes avec l’argent accumulé aux dépens du peuple », affirme Hery Rajaonari­mampianina. À l’entendre, il fustige dans son discours, les leaders politiques qui ont tenté de l’évincer du pouvoir ces dernières semaines.

« Il n’y a rien de populaire dans les récents soubresauts politiques (…) Qu’on ne vienne pas faire un hold-up sur la démocratie avec des moyens et des procédures aux apparences légales », ajoute le président de la République. À s’en tenir à ses dires, le chef de l’État considère les manifestations qui revendiquent son départ de fait « des profiteurs qui se délectent dans le chaos comme on se roule dans la boue ».

Sur sa lancée, il lance que « nous avons vu tant de politiciens qui pensaient pouvoir acheter le pouvoir à coups d’ariary. On ne peut accepter de profiter de la pauvreté et de la détresse du peuple pour les payer voire les intimider, et les lancer dans la rue en espérant en faire des martyrs au profit d’une ambition politique ».

Rempart

En ces temps où l’appel à l’apaisement politique est martelé, les propos du chef de l’État a, pourtant, indisposé. L’appel à l’apaisement qu’il a brièvement lancé dans son allocution en malgache, s’est noyé dans la cascade d’invectives à l’encontre de ses assaillants politiques. Le discours d’hier devrait être le dernier du genre pour ce premier quinquennat de la IVe République.

Aussi, Hery Rajao­narimam­pianina souligne-t-il que la présidentielle se tiendra, cette année. Sauf énorme revirement, le chef de l’État sera candidat à sa succession. Au regard de la scène d’hier, l’angle de la campagne électorale du candidat Rajaonarimampianina pourrait être de pilonner la position de ses concurrents en mettant en avant son plan d’émergence « Fisandratana 2030 ».

Selon le locataire d’Iavo­loha, son plan « n’est pas une chimère comme d’autres en agitent, et dont en ne voit jamais la couleur (…) C’est la seule solution validée par des experts nationaux et internationaux

(…), c’est le seul plan concret, visible, lisible, et en cours de mise en œuvre ». Dans sa croisade contre les « vendettas politiques », le président de la République affirme, par ailleurs, que son plan serait « le meilleur rempart aux troubles récents d’une caste politicienne ».

Affirmant avoir parlé à cœur ouvert et fait un examen de conscience, Hery Rajaonarimampianina déclare, « oui on préfère des dirigeants n’ayant que des paroles mielleuses à la bouche, qui vous promettent le monde, tandis qu’ils dérobent votre avenir. (…) Je n’endors pas mes concitoyens avec des promesses creuses (…) la démagogie est à l’opposé de ma conception du pouvoir ».

Le président Rajaonari­mampianina affirme qu’il « ne cache ni la vérité ni les difficultés », mais aussi « les rêves » qui guident son action. Pour briguer un second mandat, il faudra convaincre les électeurs. Concernant sa prestation d’hier, le discours de « campagne » a été plus poignant dans sa version française, adressée, premièrement, aux partenaires internationaux.