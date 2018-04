Théâtre radiophonique – Les coulisses révélées au grand public

Les théâtres radiophoniques et leurs secrets ont été dévoilés aux gens hier dans l’après-midi à l’Alliance Française. La jeunesse y prête une attention particulière.

Le hall de l’Alliance Française d’Antananarivo ou Aft a été rempli comme un œuf dans l’après-midi du jeudi 26 avril. Un public, majoritairement jeune, est venu satisfaire sa curiosité sur le monde très peu connu du théâtre radiophonique.Toutes les étapes de conception de cet art leur ont été expliquées dans les détails, de l’écriture de l’histoire à la façon de la faire vivre en studio.

Une équipe de la radio nationale malgache a livré les secrets de ce programme, qui possède un fort taux d’audimat, que ce soit sur sa chaîne ou sur celle des autres stations de radio. La réalisatrice Suzelle Ravololomihanta, entourée de Alain Rabemanantsoa, de Sophie Ravelomanantsoa, de Bakonirina Ratovoarisoa et du technicien Antonio Rasamiholison, tous ont guidé l’assistance dans la réalisation, en général, de toutes les étapes de leur travail.

Le travail d’écriture d’une œuvre destinée au théâtre radiophonique, l’adaptation d’un ouvrage littéraire pour avoir la forme d’un théâtre radiophonique, les différents formats qui existent en fonction de la durée de l’histoire, les

accroches, les bruitages et les autres effets spéciaux sonores, les intonations des acteurs et les qualités qu’ils doivent avoir pour interpréter un certain rôle, leur début et leur parcours dans ce métier fascinant, et le rôle que tient le théâtre radiophonique dans la société ont été tour à tour abordés. Les questions et les rebondissements du public prouvent à quel point les gens accordent un vif intérêt à cet art qui leur reflète leur quotidien ou leur dévoile la face cachée de la société dans laquelle ils vivent, ou bien leur fait vivre un rêve totalement inaccessible.

Des voix familières

A la fin de la séance, l’équipe de la radio nationale malgache a gâté le public présent en leur offrant un théâtre radiophonique en live sur la scène de l’Aft à travers cinq histoires drôles. Dès le premier texte prononcé par les acteurs, l’assistance s’est rendu compte que la voix de ces premiers leur est totalement familière à travers les différents rôles que ces professionnels ont joués. Nombreux sont ceux qui ont découvert pour la première fois le visage de ces voix qui bercent le quotidien des auditeurs à chaque rendez-vous donné pour une histoire sur les ondes locales. Avec talent, certains acteurs arrivent à interpréter deux rôles à la fois dans une seule histoire au grand étonnement du public.

