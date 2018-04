Septuple homicide à Mananara Nord – Huit notables entendus par la gendarmerie

Ouverture d’enquête suite à des coups mortels ayant déclenché une attaque de caserne à Mananara-Nord. Des notables seront soumis au feu roulant des questions. Un vent d’apaisement souffle à Mananara-Nord, après qu’un homicide suivi d’une attaque de la caserne de la brigade territoriale a fait sept morts samedi. Alors que les hostilités ont saisi le district, une réunion ayant rapproché les forces de gendarmerie d’une part, et les familles des assaillants abattus d’autre part, semble avoir dissipé la vive tension qui y a régné. La conciliation a été conduite par le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Maroantsetra, les notables, le maire de Mananara-Nord ainsi que l’adjoint du chef de district.

« Les funérailles des personnes décédées se sont déroulées dignement. Il convient à présent de rétablir l’harmonie sociale. Les proches des défunts exigent une ouverture d’enquête. C’est ce que nous allons faire dès demain (NDLR : aujourd’hui). Les notables seront les premières personnes à être entendues. Ils seront huit à être appelés pour apporter leur version des faits. Leurs déclarations respectives pourront donner un élan aux enquêtes », lance le capitaine Fils Emilio Manahirana, commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Maroantsetra.

Affectations

D’après ses explications, l’entourage des défunts souhaite également l’affectation dans d’autres localités de service des gendarmes de la brigade de Mananara-Nord, mouillés dans la fusillade meurtrière.

« Des mesures seront prises dès la clôture des enquêtes. Le changement de localité de service des cinq éléments concernés, ainsi que d’autres sanctions sont à préconiser en cas de manquements avérés, ou fautes professionnelles graves », prévient le commandant de compagnie.

Une agression mortelle perpétrée contre l’un de ses employés par un commerçant et colleteur de girofle dans la commune d’Antananaivo a ouvert la boîte de Pandore. Grièvement blessé, l’employé battu a succombé trois jours après. Craignant qu’une foule en furie ne se déchaîne sur lui, l’agresseur a pris la fuite sitôt informé du décès.

La tension est montée d’un cran, lorsque des rumeurs selon lesquelles le fugitif aurait été arrêté par les gendarmes, ont fait le tour des environs. Voulant arracher à la gendarmerie le suspect supposé être en garde à vue, une cohue d’individus munis d’armes blanches, de matraques et de galets se sont rués sur la caserne de la brigade. Face à l’assaut, les gendarmes sur place, dont le commandant de brigade ainsi qu’un lieutenant sur lesquels voulaient se déchaîner la foule en furie, ont fait parler la poudre, tuant sur le coup quatre des assaillants. Vingt-quatre heures plus tard, deux autres ont rendu l’âme sur leur lit d’hôpital.

Le collecteur en cavale est pour sa part activement recherché.

Seth Andriamarohasina