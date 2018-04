La Réunion – Plus de cinq cent mille passagers à Roland-Garros

Le nombre de passagers a bondi de 24,9% sur l’axe métropole-La Réunion. La tendance s’est confirmée au cours du premier trimestre.

En ce mois de vacances scolaires, l’activité a également progressé sur Maurice (+5,4%), Madagascar (+12,3%) et Chennai (+12,6%). Elle a en revanche baissé de 12,5% sur la ligne Réunion-Mayotte. Le nombre de passagers s’est également inscrit à la baisse sur les autres destinations: Bangkok (-12,1%), Johannes-bourg (-6,8%), Seychelles (-5,2%), Guang-zhou (-2,4%) et Moroni (-2%). La forte croissance de l’activité est portée par celle du trafic entre la métropole et La Réunion, et est amorcée en mi-2017 avec le démarrage des opérations de French Blue devenue French Bee.

La tendance s’est confirmée au cours des trois premiers mois de 2018 sur cet axe, au terme desquels le nombre de passagers a fait un bond de 21,5%, soit près de cinquante six mille passagers supplémentaires.

Forte hausse

Le flux métropole-Réunion concerne à plus de 92% les liaisons entre les aéroports parisiens et Roland Garros. Les vols Marseille-Réunion représentent 5,8% de l’ensemble, soit un peu plus de dix huit mille passagers, les liaisons au départ de Lyon et Toulouse drainant chacune trois mille passagers sur le trimestre.

Le premier trimestre voit également le trafic augmenter entre Roland Garros et les aéroports malgaches (+9,8%). Des baisses sont en revanche enregistrées sur toutes les autres lignes régionales : -2,6% sur Maurice, -1,1% sur Mayotte, -6,5% sur les Seychelles, -9,8% sur l’Afrique du Sud et -1,9% sur les Comores.

L’activité est également en recul global de 1,2% sur l’Asie (Chennai, Bangkok et Guangzhou).

Le trafic de transit est pour sa part en forte hausse (+150%), alimenté par les lignes de Corsair entre Paris et l’océan Indien et par celle d’Air Madagascar entre Tananarive et Guangzhou. Dans le secteur du fret, une forte progression est constatée depuis le début de l’année. Les tonnages traités par Réunion Roland Garros augmentent de 21,9% au premier trimestre (+ 1 200 tonnes). Une croissance à deux chiffres est constatée aussi bien à l’import (+23,6%) qu’à l’export (+17,5%).

© JIR