Basketball – Transfert – Sept clubs cassent la tirelire

Soixante mutations ont été enregistrées à la veille du coup d’envoi des différents championnats nationaux. Les grands clubs prennent la saison au sérieux. Les « grands clubs » se servent bien. D’après la dernière publication du mouvement de transfert des joueurs auprès de la fédération malgache de basketball, soixante huit mutations ont été enregistrées le 23 avril.

Vingt de plus ont donc été constatées par rapport à la publication du 7 avril, à la veille du Top 8, la dernière phase de la quatrième édition de la Coupe du président. Douze ligues régionales ont été concernées, dont trente huit clubs quittés et dix neuf recevant. Un peu moins de la moitié, vingt sept sur ces soixante-huit mutations se sont effectuées dans la ligue d’Analamanga, dont onze clubs concernés.

Madagascar Basketball to All (MB2ALL) est le club ayant recruté le plus de joueurs, dont neuf nouveaux en tout. Ce club a pris trois joueurs de l’Ascut, les frères Marco et Mickael Gérardo Rakotovao et Heritiana Safidy, puis les frères Noely Fitiavana et Tolojanahary Rakotomihamina de BCR, Heriarilisina « Cheri » Razakandraina de TMBB, Cédric Olivier Pepin de SBBC et un joueur chacun de SGPI Sava et Challenger.

Dans la ligue de Boeny, Soma Beach Basketball Club est l’un des grands clubs qui ont beaucoup misé pour la prochaine saison. Ce club a recruté quatre joueuses en N1A. Entre autres Ravaka Sarobidy Randriantahiana et Hantanirina Hasitiana Rasolofo de Fandrefiala, club champion national et Tokin’Iaina Sambatrarimiora de Tamifa Amoron’Imania et Fanamboinana Onisoa Benjamin de BBCF Asuf.

Retour d’investissement

Chez les N1A hommes, il a enrôlé Claudin « O’neal » Razafinandrasana de Sebam.

Deux autres clubs d’Ana­lamanga ont aussi beaucoup investi en ce début de saison, en recrutant cinq joueurs pour ABB Analamanga et trois pour ECBBA. En quête du ticket pour accéder en N1A, ce dernier disputera à partir de ce week-end le championnat national N1B.

Du côté de Vakinan­karatra, les transferts qui ont fait le plus le bruit dernièrement concerne ceux des trois pièces maitresses de l’ASCB Boeny recrutés par la GNBC, à savoir Elly Randriamampionona, Mmamdi Msaidie Amed Rakotoson « Zezy » et Rick-ley Loubacky « Ricky ». L’ASCB a aussi, pour sa part, pris trois nouveaux éléments en la personne de Stéphane Théodule Feno de Cosfa, Macias Vema Fenotsara de l’USF Haute Matsiatra et Edzot Tsimohaso de TMBB Analamanga. Ces investissements attendent des retours, d’avoir de meilleurs résultats, d’aller plus loin et plus haut au championnat.

Justement, le championnat national N1B débutera ce samedi au gymnase couvert de Mahamasina. Mais le plus attendu sera le sommet national N1A, dont la phase aller se déroulera du 6 au 17 juin à Mahajanga.

Serge Rasanda