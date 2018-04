Antsirabe – Manifestation dans le calme

Comme annoncé, les soixante-treize députés pour le changement ont commencé hier la descente dans les régions, dans le cadre du refus du Code électoral récemment adopté par le Parlement.

Dirigée par dix députés dont cinq élus dans la région Vakinankaratra et par la sénatrice Olga Ramalason, cette première manifestation qui s’est tenue sur l’avenue de l’Indépendance à Antsirabe a vu la participation de membres du Mapar et du TIM issus de quelques districts de la région. Elle s’est déroulée dans le calme avec une foule attentive portant diverses banderoles et le drapeau national. Le meeting s’est tenu librement, sans la

pression des forces de l’ordre, et dans le calme et la fraternité.

Après avoir apporté des explications sur le Code électoral qu’ils qualifient d’exclusif, les parlementaires se sont succédé au micro pour énumérer les difficultés sociales et économiques, telles que l’insécurité et la hausse incessante des prix des PPN, auxquelles la population doit faire face quotidiennement mais qui ne sont pas prises en compte, selon les parlementaires, ni par le gouvernement ni par chef de l’Etat lui-même.

Ils ont ensuite attiré l’attention des manifestants sur la nécessité de la démission de tous les responsables étatiques.

