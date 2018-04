Ankorahotra – Six gangsters défient les policiers

Un gang de six individus armés a échangé de nombreux coups de feu avec les forces d’intervention, hier matin. Un mort et un blessé sont constatés.En plein sommeil. Des échanges de coups de feu mortels entre policiers et gangsters cagoulés ont retenti à Ankorahotra, dans la nuit de mercredi à hier, aux environs de 2h du matin.

L’un des malfaiteurs a succombé durant l’embuscade, un autre a été touché par balle sous son aisselle et évacué à l’hôpital. Les autres ont vidé les lieux avec le butin, dont des téléphones, des bijoux en or et des ordinateurs portables.

Ces bandits venaient de braquer une villa du quartier. Ils ont escaladé la clôture et enlevé les barbelés à l’aide d’une pince coupante. Puis, ils ont fracassé une fenêtre pour s’introduire dans la maison pendant que les locataires dormaient profondément.

Sous la menace d’un couteau et d’une revolver, la famille n’a montré aucune résistance. Les bandits ont raflé tout ce qu’ils ont pu emporter. Alors qu’ils cherchaient l’emplacement de l’argent, les forces de l’ordre en patrouille sont intervenues.

« Un voisin a prévenu l’Unité d’intervention rapide (UIR) et celle spéciale d’intervention (USI) », a indiqué une source policière. Dès l’arrivée de la police sur les lieux, un guetteur parmi les braqueurs avait dégainé son arme et a alerté ses complices.

Branle-bas de combat

Dans une agitation vive, les malfrats ont cherché toute issue possible pour s’enfuir. Dehors, ils sont tombés nez à nez avec les policiers dès qu’ils ont grimpé la clôture. Un affrontement violent a éclaté. Selon les circonstances de l’embuscade, les gangsters ont ouvert le feu et les forces de l’ordre ont ensuite riposté sans relâche.

Un mort et un blessé par balle, du côté de la bande, ont été déplorés. Les quatre restants se sont évanouis dans la nature avec le butin dans les labyrinthes du quartier et demeurent, jusqu’à l’heure actuelle, introuvables.

Ces fuyards sont activement recherchés. Un pistolet automatique Mac 35, trois balles et un revolver ont été saisis sur leurs deux comparses.

Quant aux locataires de la villa, ils s’en sont sortis sains et saufs. Ils n’osaient sortir qu’après la fusillade meurtrière.

Hajatiana Léonard