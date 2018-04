Andriandampy – Betroka – Le paludisme tue quarante enfants

L’usage de médecine traditionnelle reste un problème des zones enclavées. Cela a causé la hausse du taux de mortalité infantile entre mars et avril.

Catastrophique. Quarante enfants meurent du paludisme dans la Commune d’An­driandampy, district de Betroka entre le mois de mars et avril. C’est le résultat de l’enquête communautaire, réalisée dans ce district. « Les médecins utilisent des techniques de traitement traditionnelles. C’est la raison pour laquelle le taux de décès, dû au paludisme s’est élevé. Un médecin privé a encore usé de la quinine alors qu’elle n’est plus adaptée au traitement du paludisme. De plus la population est habituée à des guérisseurs traditionnels. Les personnes meurent rapidement. La malnutrition chez les gens entraîne la faiblesse des anticorps. De ce fait, le corps n’arrive plus à lutter contre les maladies », explique Eric Andriamalala Rakoto, médecin inspecteur du centre de santé de base de Betroka.

Les plus sensibles sont des enfants entre 0 à 10 ans. Treize d’entre eux ont succombé à cause des traitements auprès d’un médecin particulier. D’après l’information reçue, ces enfants ne gémissaient pas car le gémissement n’indique pas les symptômes. Ces enfants présentaient une fièvre, leur corps tremblait. Ils vomissent ou vomissent et ont la diarrhée en même temps et leur ventre gonflait. Cette maladie évolue très rapidement car en trois jours, les enfants décèdent.

Mesures préventives

Des mesures ont déjà été prises par le ministère de la Santé publique dans la sensibilisation et la distribution de moustiquaires d’après ce médecin chef. « Nous essayons actuellement d’établir une rencontre entre les tradipraticiens et les médecins dans le centre de santé de base d’Andrian­dampy qui se situe à 140 km de Betroka », ajoute-t-il.

Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, treize millions de moustiquaires à imprégnation durable seront distribuées dans cent six districts des vingt-deux régions. Une campagne de distribution de masse commencera les mois d’août et septembre. Six millions de ces moustiquaires ont été offertes par le gouvernement américain et seront réparties dans cinquante sept districts des douze régions dont Alaotra Mangoro, Betsiboka, Boeny, Sofia, Diana, Melaky, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Bongo­lava et Menabe.

Cette initiative est inscrite dans le cadre de la prévention et de l’élimination progressive du paludisme à Madagascar, a-t-on rapporté dans un communiqué.

Mamisoa Antonia