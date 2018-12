Spectacle symphonique – Quatuor Squad fait vibrer les mélomanes

Le groupe Quatuor Squad a offert un concert symphonique moderne, le samedi 22 décembre, au Carlton à Anosy. Leur concept plein de fraîcheur, a créé une ambiance magique.

Bien équilibré. Le spectacle

« Christmas Symphony » du samedi 22 décembre soir au Carlton à Anosy associe différents styles entre une formule classique et une touche moderne. Assurée par Quatuor Squad avec l’intervention d’autres artistes pratiquant d’autres disciplines, l’ambiance a, tout simplement, enchanté l’assistance.

Quatuor Squad, formé par Ravo Raboanarison au premier violon, Andry Robison au second violon, Hervais Rabarison à l’alto et Kiady Rakotomalala au violoncelle, a interprété

« Avia ry mino » comme entrée de scène. La magie de Noël s’opère d’emblée avec leur talent. Il enchaîne par la bande son de « Game of thrones », une belle façon de parodier la situation politique actuelle, avec des notes remplies d’allégresse. Puis, il joue l’hymne national malgache sur lequel l’assistance, venue en masse, s’est mise debout par respect patriotique. Ces premiers morceaux ont permis de deviner le style que Quatuor Squad veut donner pour ce concert inédit à l’occasion de Noël.

Symphonie du bonheur

Avec un répertoire riche de vingt-quatre titres, il a bien su surprendre son public déjà conquis d’avance par ce concept qui est sa marque de fabrique. La bande originale du film de James Bond, « Diamonds » de Rihanna, « Ilay silako » de Rak Roots, « Vorompotsy » de Solika, « Sky full of stars » de Coldplay, et autres se distillent merveilleusement bien au son des instruments des onze musiciens, et sont agrémentés par la voix des chœurs sur certains morceaux. « Comme c’est un concert pour Noël, notre concept se base sur deux formules. Jouer de la variété à la manière d’interpréter des chansons de Noël et, apporter notre style sur les titres incontournables de Noël. Comme Noël véhicule aussi, un esprit de partage, nous le traduisons par l’intervention d’autres disciplines durant ce concert, pour créer la magie de Noël », expliquent les membres de Quatuor Squad.

Quatuor Squad a su fédérer les jeunes artistes autour de ce spectacle de qualité aux parfums magiques. Des voix se sont jointes à eux pour intensifier cette belle ambiance. Shyn a créé l’euphorie avec son nouveau morceau

« Baba » en collaboration avec Quatuor Squad. Le groupe Appassionato a fait frissonner le public avec sa belle voix de chœur en interprétant quelques morceaux. La formation Telo sy Telo a séduit par sa prestation a capella. Do Be a étonné avec son talent de beatboxeur. Et le groupe JB Wild a orné le moment par de belles chorégraphies.

« Assister à ce spectacle est comme un joli cadeau grandeur nature qu’on s’est offert en famille. La joie se lit dans les yeux de chacun de nous, tellement le programme est riche et équilibré. Je remercie vivement ces jeunes pleins de talent qui nous ont fait passer un agréable moment », formule Nathalie Rahobindrazaka, venue avec les membres de sa famille, pour l’occasion.

Quatuor Squad a, une fois de plus, su faire vibrer les symphonies du bonheur à sa manière, à l’occasion de Noël. Joyeux Noël à tous.