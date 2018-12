Pétanque – rétrospective 2018 – Deux titres internationaux pour Madagascar

Si 2016 et 2017 avaient été des années mémorables pour la Grande île, celle-ci n’a réussi à décrocher qu’un seul titre international en 2018. En 2016, Madagascar a été sacré champion du monde en triplettes masculines. En 2017, c’était au tour des jeunes de s’adjuger la couronne planétaire.

Sans oublier que les dames ont terminé vice-championnes. En triplettes séniors, la formation championne nationale a décroché le titre africain.

L’année 2018 se termine, avec un bilan moins flamboyant cette fois-ci. La Grande île a fait l’impasse sur le Star Master de Thaïlande. Elle a perdu son titre mondial, acquis à domicile en décembre 2016.

Et ce, à la suite d’une élimination prématurée dès les huitièmes de finale face à l’Allemagne, lors de la Coupe du monde au Canada en septembre. Taratra Rakotoninosy a, quant à lui, perdu en finale du concours de tir de précision. Quelques semaines plus tard, la sélection malga­che, engagée aux Masters, s’est également inclinée en finale, en France.

Madagascar compte finalement deux titres internationaux de grande envergure cette année. L’un a été remporté par le trio Ram’s-Taratra-Lipo. Il remonte au mois de mai, à l’Open de Dakar au Sénégal. L’autre a été décrochée par la formation Rado-Coklet-Ram’s, en octobre en France, à l’issue du Trophée L’Equipe.

Trois rendez-vous

Pour Ram’s, ce fut une nouvelle victoire probante, qui lui a permis de rajouter un nouveau sacre à son palmarès déjà bien rempli. Pour Rado et Coklet, ce fut une belle revanche. Rado faisait partie de l’équipe sortie prématurément au Mondial canadien.

Tandis que Coklet avait été fustigé par beaucoup après la perte de la finale des Masters.

En 2019, trois compétitions majeures attendent Madagascar. Citons le Mondial mixte, le Mondial jeunes et dames, ainsi que le championnat d’Afrique.

Espérons que la Grande île réalise de meilleures performances pour remonter la pente durant ces trois rendez-vous.