Noël – Fête sous l’ombre des résultats de l’élection

Assez morose, la fête de Noel n’était pas aussi fameuse que l’année dernière souligne certaines personnes. L’attente du résultat de l’élection présidentielle préoccupe.

Souci de résultat. Chaque Malgache attend impatiemment le résultat de l’élection. Malgré la célébration de la fête de la Nativité, tout le monde pense à l’avenir du pays et espère un résultat dans la transparence. Dans les discussions familiales, le sujet sur l’élection sort doucement de son trou. « Comment va se dérouler le résultat de cette élection? Aucun de deux candidats n’acceptera d’être vaincu. Et ce malgré le travail acharné de la Commission électorale nationale indépendante. Nous ne pouvons pas vivre dans une nouvelle crise», souligne Edmond Rakoto, un grand-père de famille.

La plupart des Malga-ches espèrent une vie meilleure grâce au futur élu. Les sans abris de la capitale souhaitent ce changement. Ils se sont regroupés dans le tunnel d’Ambohi-dahy comme chaque année en attendant des donations des bienfaiteurs, la nuit de Noël.

« Chaque année, nous restons dans ce tunnel en espérant le passage de quelques bienfaiteurs. Nous espérons que le candidat qui sortira vainqueur de l’élection aura un projet amélioratif pour nous. Nous souhaitons sincèrement pouvoir trouver un emploi pour nourrir notre famille », martèle Maurice, père de famille.

Les partisans des deux candidats ne cessent de se lancer des piques sur les réseaux sociaux malgré l’esprit de Noël qui est censé apporter de la lumière et de la paix.

Mince chiffre d’affaires

L’enthousiasme n’est pas au beau fixe. Si chaque année, l’Avenue d’Analakely était bondé de gens, cette fois-ci, peu de personnes fréquentent ces lieux, d’après Jean Chris Albert, un propriétaire de chevaux de bois à Analakely. « Nous devons encore de l’argent à la Commune urbaine d’Antananarivo pour avoir loué ces parkings. Peu de gens ont amené leurs enfants pour monter sur les manèges. Seul le week-end a été faste pour notre business. L’année dernière, les gens faisaient la queue pour faire monter leurs enfants sur ces chevaux de bois. J’imagine que cette situation a un rapport avec l’élection qui tombe en pleine fête», nous livre-t-il. Les Malgaches ont préféré opter pour les poulets plutôt que des dindes en ce Noel. Les dindes coûtaient entre 100 000 et 150 000 ariary. Les marchands de volailles n’ont pas récolté les bénéfices escomptés.

