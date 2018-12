Noël à L’Hôpital – Cinq morts et trente-cinq hospitalisés

Le bilan du 24 et de la demi-journée d’hier, jour de Noël, s’est établi à cinq morts, et trente-cinq hospitalisés. La bagarre de rue fait plusieurs victimes.

Épilogue des cauchemars de la fête. Cinq morts et trente-cinq hospitalisés ont été enregistrés à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, à Ampefiloha, depuis lundi jusqu’à hier midi où a été arrêtée la première partie du bilan de la fête de Noël. La deuxième sera connue ce jour à 8h, comme l’a indiqué le responsable. D’autres grands hôpitaux ont été visités, mais le chiffre n’était pas encore prêt lors de notre passage. Pour le service de réanimation médicale et de toxicologie de l’Hjra, aucune intoxication alimentaire n’a été déplorée. Ils ont toutefois dénombré trois victimes de coma éthylique, dont un garçon de 14 ans. L’une d’elles a succombé quelques heures après son arrivée. Quatre asthmatiques, une femme qui a avalé des pilules pour se suicider et une autre personne atteinte d’accident vasculaire cérébral ont également été soumis à la réanimation.

Hier matin, trois individus, dont une nouvelle victime de coma éthylique, se sont trouvés sur leur lit d’hôpital dans ce service. Deux sur les douze patients soumis à la réanimation n’ont pas survécu, d’après les explications du médecin.

Violentes rixes

Quant au service des urgences où plus de cent soixante personnes sont passées, trois morts, dont un cadavre en dépôt, ont été répertoriés. « Lundi, parmi les cent trente-huit patients soignés, trente-deux ont dû être hospitalisés. Depuis ce matin (ndlr : hier), trois sur trente malades s’ajoutent à la liste », a cité un urgentiste.

Trente-neuf des cent soixante-huit individus admis au service des urgences durant les fêtes, ont été blessés dans des bagarres de rue, des accidents domestiques et de la circulation. On compte également parmi eux une victime de problème respiratoire et une autre d’infection, selon les précisions obtenues.

En passant par quatre commissariats de la ville, la police a particulièrement constaté une hausse d’intervention dans des rixes, dans les bars et dans les rues. « Certains belliqueux font usage d’armes blanches, comme le

couteau et le bâton. D’après le rapport de mes éléments, dans la nuit, ils ont évacué plusieurs blessés vers l’Hjra », a raconté un commissaire de police.

La sécurisation de la capitale, notamment dans les quartiers chauds, s’est déroulée sans incident majeur, de source auprès du ministère de la Sécurité publique.