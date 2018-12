Neuvième art – La bande dessinée a son show room

Art et BD de l’océan Indien ont désormais leur espace d’expression dans la capitale malgache. Le Maki a bonne mine vient d’être inauguré au cœur d’Antananarivo.

C’est un tout nouvel espace dédié à la culture de l’océan Indien qui a été inauguré la semaine dernière au cœur de la capitale malgache, dans la très fréquentée montée d’Isuraka. Le Maki a bonne mine, hommage à peine déguisé à un célèbre album des aventures de Spirou, vient d’ouvrir ses portes à Antananarivo sous l’impulsion de deux maisons d’éditions réunionnaises, Des Bulles dans l’Océan et Tropiques du Capricorne.

La première, spécialisée dans la BD, compte une trentaine d’albums d’auteurs de la région, tandis que le second a déjà publié trois numéros du magazine trimestriel Indigo, une revue dédiée aux arts dans l’océan Indien : peinture, sculpture, photo… «Avec Dominique Aiss, le fondateur d’Indigo, il nous a semblé nécessaire d’avoir une vitrine à Tananarive» expli­que Jean-Luc Schneider, de DBDO. «De mon côté, j’ai de plus en plus d’auteurs malgaches à valoriser dans leur pays, cela me tient à cœur. Du sien, il y a aussi beaucoup d’artistes malgaches dont le talent mérite d’être mis à l’honneur», précise l’éditeur BD.

Sensibilité

Le show-room se veut à la fois un espace de vente des albums, revues et ouvrages des deux éditeurs, mais aussi une galerie d’exposition pour les artistes locaux. «Tous les mois, on aura une nouvelle expo. La première est consacrée à un plasticien malgache», détaille Jean-Luc Schneider. C’est Sandrine, elle-même dessinatrice «avec une vraie sensibilité artistique», qui accueille les clients et visiteurs.

Un nouveau lieu dédié à la culture qui s’adresse aussi bien aux touristes de passages dans ce quartier historique de Tana qu’aux habitants. «C’est vrai que comme les livres sont vendus au prix métropole, on pourrait croire que les Malgaches ne pourraient se permettre d’investir autant dans la culture. Mais le fait qu’on produise des auteurs locaux, qui parlent de leur pays, fait que ces livres se vendent même mieux qu’à La Réunion», constate Jean-Luc Schneider.

Cela tombe bien, car de nouveaux auteurs originaires de la grande île rejoignent encore les rangs des éditions des DBDO. Où certains commencent à être reconnus, à l’image du du dessinateur Rafally dont le tome 1 de la série Chapeau Noir (scénario de Nary) a été primé en octobre dernier au festival de la BD d’Alger.

Alors, voyageurs de passage à Tana, n’hésitez pas à faire halte du côté du Maki a bonne mine. Histoire de prendre le pouls de la créativité sans borne des artistes malgaches.

© JIR