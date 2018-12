Football – champion League – Une formule raccourcie pour 2019

Les compétitions nationales doivent être bouclées avant la fin du mois de mai. Le championnat de Madagascar pourrait ainsi adopter une nouvelle formule.

Exigences de la CAF obligent. La Confédération Africaine de Football a décidé de modifier les dates des compétitions interclubs, il y a quelques mois. De ce fait, il faudra boucler les compétitions nationales avant la fin du mois de mai 2019, qu’il s’agisse du championnat ou de la coupe de Madagascar, pour la saison de transition 2018-2019.

Concernant la coupe nationale, les matches devraient ainsi s’enchaîner à un rythme plus soutenu, afin de respecter cette échéance. Pour le cas de la Champions League, la direction technique nationale a proposé dernièrement une nouvelle formule, plus raccourcie donc, avec seulement deux phases.

Sachant que les cham­pionnats régionaux se termineront à la fin du mois de février, il restera ainsi trois mois pour la Champions League. Habituellement, cette dernière s’étale sur trois phases.

Une première étape, avec quatre groupes de six clubs; une seconde, avec deux groupes de six ; et enfin la Poule des As opposant les quatre meilleures formations, aller et retour. Une équipe dispute au minimum cinq matches et au maximum seize.

Il s’avère difficile, voire impossible de tout boucler en trois mois, sachant que plusieurs clubs disputent également la coupe nationale en parallèle.

Deux phases

Voilà pourquoi la direction technique nationale projette de réduire la Champions League à deux phases. La première joute restera ainsi inchangée, avec quatre groupes de six équipes. Les deux premiers de chaque poule passeront. Ainsi, les huit meilleures formations se retrouveront au sein d’une poule unique, pour la deuxième et dernière étape.

Un club aura ainsi quatre ou trois matches à domicile, et aussi quatre ou trois matches à l’extérieur. « Si l’on a fait cette proposition, c’est pour apporter un changement et améliorer le cham­pionnat », martèle-t-on auprès de la direction technique nationale.

Concernant la coupe nationale, les engagements seront bouclés à la fin du mois de janvier. La compétition débutera en mars.

Quant à la finale, elle est prévue pour le dimanche 26 mai. Comme cité précédemment, les intervalles des rencontres seront réduits et on pourrait avoir des matches pratiquement chaque weekend.

Une nouvelle périodicité à partir de 2019

La CAF a décidé, il y a quelques mois, de modifier les dates des compétitions internationales interclubs. La saison 2018-2019 sera une saison de transition, avec la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF qui s’étalent de novembre 2018 à mai 2019. Par la suite, à partir du prochain cycle 2019-2020, les deux compétitions débuteront en septembre, pour se terminer en mai. Les représentants de chaque pays pour cet exercice 2019-2020 devront ainsi être communiqués à la CAF en juin. Voilà pourquoi les championnats et coupes nationaux doivent être bouclés à la fin du mois de mai 2019.