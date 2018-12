Entrepreneuriat – Promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes

Le Programme de l’entreprenariat des jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-industrie (PEJAA) offre une opportunité aux jeunes de créer leur propre entreprise dans l’agrobusiness.

Innovant. Le programme d’incubation pour la création d’entreprise lance un appel à candidature à l’endroit des jeunes voulant entreprendre dans le cadre de l’agrobusiness, notamment dans les chaînes de valeur, entre

autres la filière blé, aviculture, miel, lait, la culture maraichère et épices.

Les candidats doivent être âgés entre 18 à 35 ans et au moins titulaires d’une licence, toutes filières confondues. Le candidat doit faire preuve de dynamisme et de motivation tout en ayant une idée et un projet en matière d’agrobusiness. « Les jeunes ciblés par le projet doivent être motivés et ambitieux. Ils doivent avoir une idée claire du projet qu’ils présenteront au comité, projet qui doit tourner autour de la chaîne de valeur proposée par le programme. Quant à la condition d’éligibilité du projet, le projet en question doit être rentable, faisable et entre autre, bancable », précise le responsable de la coordination du projet. Après dépôt des dossiers un comité de sélection examinera le dossier des candidats en fonction du formulaire rempli en ligne ou retiré auprès du ministère de l’Agriculture et de l’élevage Anosy.

Depuis 2017, le programme d’incubation pour la création d’entreprise forme des jeunes en matière d’entrepreneuriat en matière d’agrobusiness et agro-industrie par le biais du PEJAA ou le Programme de l’entrepreneuriat des jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-industrie. « Plus de 370 jeunes sont installés et 410 incubés durant le projet. Les modules de formation comprendront l’incubation en matière entrepreneuriale dont une formation technique, une formation en entrepreneuriat et un stage pratique sur le choix du candidat», ajoute le responsable.

Entrepreneuriat rural

Renforcer l’entrepreneuriat rural. Selon le responsable « les jeunes issus du programme d’incubation, le programme qui est de douze mois, seront aptes à créer leurs propres entreprises dans le cadre des chaînes de valeur proposées, puisque durant la phase d’incubation, des mentors seront à la charge de chaque filière dans les trois centres incubateurs à savoir à Antsirabe, Tamatave et Vohipeno. Ce sera une grande contribution car d’après notre estimation, un jeune issu de l’incubation aurait créé des emplois pour cinq personnes »

Outre la facilitation de la création d’entreprise, la création d’emploi, la réduction et la promotion de l’emploi décent sont les objectifs du programme. Initié par le gouvernement malgache, le programme est sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et financé par la BAD.

« L’objectif étant de promouvoir la création d’emploi rémunérateur et générateur de revenus tout au long de la chaîne de valeur tout en améliorant l’Agriculture malgache sous l’appui technique de l’Institut national d’agriculture tropicale et d’un centre incubateur Agricole », souligne le responsable de la coordination du projet. Le PEJAA s’étalera sur trois ans et s’achèvera

en 2021.

Diamondra Randriatsoa