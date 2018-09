Sambava – Un conflit conjugal vire à l’ infanticide

Un bébé de moins de 2 mois a perdu la vie après que son père l’ait arraché d’entre les bras de sa maman, à Bekatseko-Andapabe, district de Sambava.

C’est la douleur et les larmes qui dominent après la mort d’un nourrisson de moins de 2 mois, à Bekatseko, commune rurale d’Andapabe, dans le district de Sambava, hier après-midi. Son père a été arrêté par le fokonolona vers 19h. Tout est parti d’une dispute entre les parents de la victime dans la journée de lundi, selon les premiers éléments de l’enquête. Excédé, le père de famille avait décidé d’abandonner sa famille.

Hier aux alentours de 15h, il est retourné au domicile conjugal et a exigé de sa femme qu’elle lui remette leur fils nouveau-né. La mère a refusé et résisté jusqu’au bout. Le mari a alors arraché le nourrisson des bras de son épouse et est reparti. Peu après, il est revenu et a rendu le bébé déjà mort à sa femme. Cette dernière et des voisins ont emmené le bébé à l’hôpital, mais il était déjà trop tard, d’après les précisions obtenues.

Entre-temps, le présumé meurtrier avait filé. Ces gestes ont attisé la colère des habitants qui ont par la suite cherché à se venger. « Vers 17h 30, les membres du comité de vigilance locale ont perdu les traces de ce fuyard. Mis au parfum de sa cachette, ils l’ont finalement retrouvé et l’ont délogé chez un proche », a relaté un confrère local.

La commune intervient

Suite au coup de filet, la gendarmerie de Sambava a immédiatement été avisée des faits. Des éléments ont été envoyés sur place, de source au sein de la brigade. « Bekatseko est un peu enclavé et nous n’avons pas été tenus informé assez tôt », a-t-elle affirmé.

Les agents de la commune d’Andapabe n’ont pas tardé à surveiller la situation de près, puisque certains personnes avaient déjà menacé le présumé infanticide. Ces agents ont alors essayé de calmer les villageois arguant qu’il devait être présenté à la gendarmerie pour enquête. Une tentative de lynchage à mort du captif a été évitée. Celui-ci a été placé en garde-à-vue à la mairie en attendant l’arrivée des gendarmes qui étaient déjà en cours de route dans la nuit. Les habitants en furie avaient finalement regagné leurs domiciles.

« Selon nos rites funéraires dans la Sava, pour un décès de nourrisson, on le jette dans le cimetière. Et nous les avons accomplis dans la soirée même », a annoncé un notable du fokontany.