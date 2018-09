Madagascar fashion week – Loin des grandes affluences

La deuxième journée de « Madagascar Fashion Week océan Indien » se passe plutôt dans le calme à l’IKM Antsahavola, loin des effervescences caractéristiques des événements Fashion Week des autres pays. Malgré l’accès gratuit, les visiteurs se font désirer. « Nous gardons l’optimisme. L’ouverture officielle du lundi a brassé un peu de monde. Aujourd’hui, les journalistes se sont succédés pour voir le déroulement de l’événement. Cela va contribuer à informer davantage les gens des différentes disciplines présentes ici », explique Alexandre Rakotoson, initiateur du projet.

Les participants, de leur côté, ne perdent pas espoir. Dans son stand et au milieu de ses créations, Tambi Razafimahatratra reste concentré sur son ordinateur portable, en train de coucher sur le papier l’organisation de son défilé du vendredi soir. «Ce sont mes toutes premières créations. Et je vais faire un défilé pour la première fois. Faire connaître ma marque Eneko est la raison de ma participation à Madagascar Fashion Week océan Indien. J’ai vingt-cinq pièces au total. À part les vêtements en coton pour femmes, je produis aussi des sacs en raphia, du cuir et des os de zébus. J’ai misé sur la qualité du travail. Et je constate que les gens sont attirés par mes produits. C’est bon signe pour un début », raconte cette jeune femme de vingt-quatre ans.

Un atelier sur le make-up marquera la matinée d’aujourd’hui. Coiffure du monde, IPAC, et Jean Claude Aubry interviendront, à l’occasion. Jejoo abordera le thème « Le business autour de la mode » dans l’après-midi.